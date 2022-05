Johan Le Bon remporte le Tour de Bretagne à domicile

Publié le 02/05/2022 11:15

Johan Le Bon (Dinan Sport Cycling) a remporté ce dimanche la dernière étape du Tour de Bretagne chez lui, à Lannion. Il s’est également adjugé le classement général de l’épreuve.

Johan Le Bon ému après sa victoire à domicile. | © Gus Sev - photographe / Sébastien Delaunay Photographie

Depuis 2021, et après 11 saisons à performer au plus haut niveau dans les rangs professionnels, Johan Le Bon évolue dans les rangs amateurs au sein de la formation Dinan Sport Cycling. Ce dimanche, il a signé l’une des plus belles victoires de sa carrière en remportant le Tour de Bretagne (UCI Europe Tour 2.2).

Toujours dans les bons coups, Johan Le Bon est vite devenu un prétendant à la victoire finale lors de ce Tour de Bretagne. Vainqueur de la deuxième étape et porteur du maillot de leader sur la troisième, c’est Alex Baudin (Swiss Racing Academy) qui le contrarie en faisant coup double lors de cette 3ème étape. Les deux hommes vont ensuite se battre pour la victoire finale jusqu’à la dernière étape, où Johan Le Bon est parvenu à distancer tous ses concurrents.

Une victoire dans sa ville natale

Johan Le Bon lors de sa victoire à Lannion. | © Tour de Bretagne

Déjà vainqueur de la deuxième étape du Tour de Bretagne, le Breton a récidivé ce dimanche en remportant la 7ème et dernière étape de l’épreuve. Deuxième du général avant le départ de cette dernière étape derrière Alex Baudin (Swiss Racing Academy), le Breton a réussi à distancer le leader en attaquant à plusieurs reprises. Parti seul à 17 kilomètres de l’arrivée, il s’est imposé dans les rues de Lannion, sa ville natale.

Dans un entretien accordé à nos confrères de DirectVélo, Johan Le Bon déclare : “La flamme rouge était devant l’école de mes enfants. J’y passe tous les jours. Finir tout seul à cet endroit-là, il n’y a rien de plus beau. Surtout sur la dernière étape, pour aller chercher le maillot… J’ai pensé à ma famille, à mes collègues qui ont fait du travail toute la semaine.Derrière le camion d’arrivée, on voit ma maison. Forcément, c’est quelque chose. Je ne sais pas si c’est le plus beau mais je n’ai pas un palmarès de grand champion et c’est une victoire qui me restera gravée à vie”.

Le top 10 de ce Tour de Bretagne 2022

01 Johan Le Bon Dinan Sport Cycling 27:04:40

02 Alex Baudin Swiss Racing Academy + 01:03

03 Mathis Le Berre Côtes d'Armor-Marie Morin + 01:31

04 Jean-Louis Le Ny WB-Fybolia Morbihan + 01:34

05 Antonio Angulo Euskaltel-Euskadi + 01:35

06 Clement Alleno Dinan Sport Cycling + 01:43

07 Romain Hardy Team Arkéa-Samsic + 01:43

08 Thomas Gachignard Sojasun espoir-ACNC + 01:43

09 Loe Van Belle Jumbo-Visma Development Team + 01:52

10 Axel Laurance B&B Hotels-KTM + 02:09