La Continentale Groupama-FDJ n’en finit plus de surprendre

Publié le 20/04/2022 16:00

Avec déjà 9 victoires depuis le début de saison, l’équipe continentale Groupama FDJ éblouit le public avec des résultats très encourageants pour l’avenir.

Une grande domination sur les courses espoirs

Romain Grégoire lève les bras sur le Giro del Belvedere. | © Conti Groupama-FDJ

Depuis le début de l’année 2022, sur les 5 courses UCI espoirs auxquelles la continentale Groupama-FDJ a pris part, elle en a remporté… 5 ! Un sans faute pour cette formation qui regorge de jeunes talents très prometteurs. Début avril, Jensen Plowright, Australien de 21 ans, a remporté une étape du Triptyque Monts et Châteaux. Enzo Paleni, Français de 20 ans, s’est lui adjugé le classement général de l’épreuve.

Mais celui qui crève l’écran depuis quelques jours, c’est Romain Grégoire. Le jeune français de 19 ans vient de remporter 3 courses UCI espoirs en 4 jours seulement, une performance remarquable. Samedi dernier, il s’est imposé au sprint lors de Liège-Bastogne-Liège Espoirs au terme d’une très belle course d’équipe. 2 jours plus tard, il remporte le Giro del Belvedere en Italie avant de lever les bras une nouvelle fois le lendemain, ce mardi, en solitaire sur le GP. Palio del Recioto - Trofeo C.

Des grandes performances dans les rangs professionnels

Lenny Martinez (dernier coureur du peloton) a terminé dans le groupe des favoris lors de la deuxième étape du Tour des Alpes. | © Tour of The Alps

Au-delà de ces performances dans les rangs espoirs, les jeunes coureurs de la continentale Groupama-FDJ se font également remarquer sur les courses professionnelles avec la formation Groupama-FDJ. Cette semaine, sur le Tour des Alpes, Lenny Martinez (18 ans) et Ruben Thompson (21 ans) sont alignés avec l’équipe professionnelle de Marc Madiot.

Et ces jeunes talents apprennent très vite. Lenny Martinez, petit-fils de Mariano Martinez et fils de Miguel Martinez, occupe actuellement la 15ème place du classement général de l’épreuve à 20 secondes du leader Pello Bilbao (Bahrain Victorious). Le petit gabarit, très bon grimpeur, a notamment été capable de suivre les tous meilleurs du groupe des favoris dans la dernière ascension de la deuxième étape, alors que le groupe n’était plus composé que de 16 coureurs.

Avec toutes ces performances, les jeunes coureurs de la continentale Groupama-FDJ prennent rendez-vous avec l’avenir. Nuls doutes que certains d’entre eux évolueront très prochainement au plus haut niveau dans les rangs professionnels de la formation de Marc Madiot.





Par Benjamin Blériot