La Jumbo Visma dévoile son nouveau maillot édition limitée pour le Tour de France 2022

Publié le 14/04/2022 17:30

L’équipe néerlandaise Jumbo Visma a présenté le maillot que ses coureurs porteront lors du prochain Tour de France. La formation a tenu à rendre un hommage aux « maîtres néerlandais ».

Le maillot de la Jumbo Visma pour le Tour de France 2022 | © teamjumbovisma

Ça en devient une habitude pour l’équipe Jumbo-Visma. Comme l’an passé, l’équipe va devoir porter un autre maillot sur le Tour de France pour éviter les confusions avec le maillot jaune de leader. L’année dernière, la formation portait un maillot spécial avec le nom de ses supporters dessus. Cette année, l’équipe a décidé d'arborer une nouvelle tunique aux couleurs des chefs-d'œuvre de Rembrandt, Vermeer et Van Gogh lors du prochain Tour de France.

Un maillot inspiré des oeuvres des « maîtres néerlandais »

Un maillot en hommage aux "maîtres néerlandais". | © teamjumbovisma

Pour ce tout nouveau maillot, l’équipe a souhaité rendre hommage aux « maîtres néerlandais » en s’inspirant des œuvres et des styles Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh et de Johannes Vermeer. Grâce à l’intelligence artificielle, une palette des motifs et de couleurs ont été extraits des différents chefs-d'œuvre pour convertir les peintures en design. Ce maillot sera porté par l’équipe masculine et féminine lors du Tour de France.

Un maillot disponible à la vente et personnalisable

Cette édition limitée est disponible à la vente du 14 au 25 avril 2022 sur le site internet de l’équipe. Il est également possible de personnaliser le maillot et d'inscrire votre nom dessus (gratuitement avant le 15 avril). L’équipe a également mis en vente les gants ainsi qu’une casquette assortie à ce maillot.

Des gants et une casquette sont également aux couleurs du maillot. | © teamjumbovisma

Les mots de Richard Plugge, manager général du Team Jumbo Visma :

"L'année dernière, en collaboration avec l'AGU, nous avons publié un T-shirt spécial Tour. À l'époque, les fans avaient la possibilité d'apposer leur nom sur notre maillot officiel et de faire partie de notre voyage vers Paris. Cela nous a donné l'inspiration pour aller plus loin cette année. C'est très cool que, grâce à l'innovation, nous ayons pu nous inspirer des œuvres de trois séduisants maîtres néerlandais. L'exemple parfait de notre origine et de nos objectifs ambitieux."