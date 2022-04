La première victoire pro d'Axel Zingle sur la Route Adélie de Vitré

Publié le 01/04/2022 18:00

Stagiaire dans l’équipe Cofidis l’an dernier, le natif de Mulhouse prouve sa progression constante depuis qu’il a intégré la formation Cofidis.

7ème de la 2e étape du Saudi Tour en février, 7e de Cholet-Pays de la Loire fin mars, Axel remporte aujourd’hui en Bretagne sa première victoire chez les professionnels à 23 ans.

© Bruno Bade / LNC

La Route Adélie de Vitré avec des conditions difficiles

Dans une course mouvementée à cause de conditions météorologiques difficiles, Axel Zingle s’est imposé au sein d’un petit groupe de quatre coureurs. La Bretagne n’est décidément pas celle que l’on croit. Aux portes de la région, à Vitré, la Route Adélie a offert une palette de conditions particulièrement difficiles. Ainsi, le peloton a dû faire face à des températures très basses (qui ont poussé les organisateurs à réduire la distance de la course), à des bourrasques, à des averses éparses et même des épisodes de grêle… Il fallait néanmoins tenir, d’autant que l’équipe Cofidis était attendue avec une équipe compétitive au départ.

La première victoire d'Axel Zingle chez les professionnels

Si une échappée a vite été contenue par les hommes en rouge et blanc, le rythme s’est intensifié dans les 30 derniers kilomètres. L’équipe Cofidis a pris la course en main, notamment sous l’impulsion d’Eddy Finé, Benjamin Thomas, Anthony Perez et Bryan Coquard. Dans le final, Anthony Perez donne un nouveau coup d’accélérateur. Ils sont sept coureurs à tenir puis seulement quatre dont Axel Zingle. Le jeune coureur de 23 ans, serein, porte une attaque puis se place idéalement avant d’aborder le sprint final. Premier à déclencher les hostilités, il est aussi le premier sur la ligne.

Les mots d'Axel Zingle suite à sa victoire

Axel Zingle : "Je suis super content ! J’attendais ma première victoire chez les pros avec impatience. Nous avons fait une belle course collectivement, c’était incroyable. L’équipe a pris ses responsabilités et chacun a donné le meilleur de soi-même et dans le final, je savais qu’il fallait attaquer. C’est encore plus beau de s’imposer avec la manière. Je connaissais Dorian (Godon) et Valentin (Ferron) et je savais que je pouvais être rapide face à eux. Je n’ai pas hésité longtemps avant de lancer à 250 mètres et je me suis plus retourné. Cette victoire me permet de franchir un nouveau palier et j’espère poursuivre dans cette dynamique."

Dorian Godon : « Encourageant pour décrocher une victoire bientôt »

« Nous étions venus pour gagner aujourd’hui. L’équipe a été solidaire, le collectif a répondu présent et nous avons essayé d’être offensif en tentant une bordure. Je suis rentré au pied de la bosse finale, il ne m’a pas manqué grand-chose pour remporter ce sprint final. Ce podium est positif, la forme est présente, c’est de bon augure pour la suite et pour décrocher une victoire. »