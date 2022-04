La présentation de la Flèche Wallonne 2022

Publié le 19/04/2022 11:32

Ce mercredi aura lieu la 86ème édition de la Flèche Wallonne. Comme chaque année, les coureurs arriveront au mur de Huy. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

Podium de la Flèche Wallonne 2021 | © ASO / Aurélien Vialatte

Le parcours de la Flèche Wallonne 2022

Parcours de la Flèche Wallonne 2022 | © La Flèche Wallonne



Le profil du parcours de la Flèche Wallonne 2022

Profil du parcours de la Flèche Wallonne 2022 | © La Flèche Wallonne

Cette année, les coureurs partiront de Blegny, au nord de Liège. Ils s’élanceront pour 202,1 kilomètres. Lors des 90 derniers kilomètres, le peloton empruntera les trois boucles du parcours final avec l’enchaînement de la côte d’Ereffe (2,1 km à 5%), la côte de Cherave (1,3km à 8,1%) et le mur de Huy (1,3 km à 9,6%).

Nos favoris de la Flèche Wallonne 2022

À noter également la présence de Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Daniel Felipe Martinez (Ineos Grenadiers), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Juan Ayuso (UAE Team Emirates), Victor Lafay (Cofidis) et Jesus Herrada (Cofidis). Primoz Roglic (Jumbo-Visma), blessé au genoux, sera lui absent sur les Ardennaises.

Comment suivre la Flèche Wallonne 2022 ?

Comme chaque année, la course sera diffusée à la fois sur France 3 et sur les antennes d’Eurosport. Vélo 101 vous proposera également un flash sur son site internet pour vous résumer la course.