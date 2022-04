La Quick-Step Alpha Vinyl peut-elle sauver sa saison des classiques avec les Ardennaises ?

Publié le 09/04/2022 18:00

Le début de saison de la Quick-Step Alpha Vinyl est décevant, notamment sur les classiques, qu’elle affectionne tant. Mais la formation belge peut-elle changer la donne sur les Ardennaises ?

Les classiques Ardennaises débutent ce dimanche avec l’Amstel Gold Race, avant la Flèche Wallonne (20 avril) et Liège-Bastogne-Liège (24 avril). Auteur d’un début de saison mitigé, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl est loin de ses standards. Au 5 avril, l’équipe de Patrick Lefevere n’occupait que la 10ème place au classement par équipes UCI. Classement, qu’elle a pourtant l’habitude de dominer (1er en 2019 et 2021).

Une victoire et puis c’est tout

Kasper Asgreen, derrière Tadej Pogacar lors du Tour des Flandres. | © Crédit : Tim de Waele/Getty Images

Depuis le début de la saison des classiques, il n’y pas grand chose à se mettre sous la dent pour le Wolfpack. La victoire de Fabio Jakobsen lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne reste, à ce jour, la seule victoire sur une classique en 2022 pour l’équipe belge. Si dominateur l’an passé lors des Flandriennes (victoire sur le GP de l’E3 et le Tour des Flandres), Kasper Asgreen n’est pas au mieux en ce début de saison. Coureur le mieux placé de l’équipe, il ne termine que 32ème de Gand-Wevelgem et 23ème du Tour des Flandres…

Alors qu’on attendait les loups du Wolfpack au tournant lors du Ronde, ils ont une nouvelle fois montré leurs limites. « Quand Tadej est parti sur le Koppenberg, j'ai essayé de le suivre mais j'ai explosé, et peu de temps après, ma chaîne est tombée sur le Koppenberg. Nous nous concentrons maintenant sur nos objectifs futurs », a précisé Kasper Asgreen après l’arrivée de la course.

Un début de saison tronqué

Le début de saison mitigé de la formation Quick-Step Alpha Vinyl s’explique aussi par les nombreux virus qui ont décimé l’effectif ces dernières semaines. Quelques jours avant Milan-San Remo, Julian Alaphilippe et Davide Ballerini, tous les deux malades, avaient dû renoncer. Kasper Asgreen a lui été testé positif au covid-19 au début du mois de février. Un effectif amoindri par les maladies qui se traduit par un début de saison délicat.

« À un moment donné, on avait 11 coureurs qui étaient malades. Certains coureurs ont récupéré, mais peut-être pas à 100%. J’ai toujours dit qu’on ferait le bilan après Liège-Bastogne-Liège. Je me rappelle qu'en 2001, nous n’avions pas gagné une classique et sur Paris-Roubaix, on avait fait 1, 2 et 3 », a déclaré Patrick Lefevere, directeur général de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, avant le Tour des Flandres.

Alaphilippe et Evenepoel pour sauver les meubles ?

La joie de Remco Evenepoel lors de la victoire de Julian Alaphilippe sur de la deuxième étape du Tour du Pays-Basque. | © Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Lui aussi a connu un début de saison compliqué. D’abord malade puis victime d’une chute sur les Strade Bianche, le double champion du monde Julian Alaphilippe n’a pas été épargné. Aligné cette semaine sur le Tour du Pays-Basque, le Français commence à retrouver des sensations. Il a notamment levé les bras lors de la 2ème étape, sa première victoire depuis les championnats du monde l’an passé. De bonne augure avant d’attaquer son grand objectif de la première partie de saison : les Ardennaises. Comme l’an passé, Alaphilippe sera également aligné sur la Flèche Wallonne, qu’il tentera de remporter pour la quatrième fois.

Mais la course qui manque à son palmarès et qui lui plaît tant, c’est Liège-Bastogne-Liège. 2ème de ce monument l’an passé derrière Tadej Pogacar, il avait déclaré après la course : « je reviendrai pour gagner. » Et si c’était pour cette année ?

Mais le champion du monde ne sera pas le seul prétendant à la victoire finale dans les rangs de la formation belge. Remco Evenepoel sera également aligné à ses côtés sur la flèche Wallonne ainsi que sur Liège-Bastogne-Liège. Déjà vainqueur du Tour d’Algarve et quatrième classement général au Tour du Pays-Basque, le jeune belge de 22 ans aura à coeur de performer à domicile. Vainqueur de la Clasica San Sebastian en 2019 en solitaire après un grand numéro, Evenepoel a déjà montré à multiples reprises qu’il pouvait s’imposer sur ce genre de course. Dans un entretien accordé à RTBF en 2019, le prodige belge l’affirmait : « Je rêve de gagner Liège Bastogne Liège.»

Une chose est sûre, après plusieurs contre-performances, il faudra compter sur Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel pour aider l’équipe à retrouver le chemin de la victoire sur les classiques ardennaises.