Le bilan de Vincent Lavenu sur la saison 2021 d'AG2R-Citroën

Publié le 21/10/2021 10:20

La saison 2021 terminée, Vincent Lavenu Directeur Général et fondateur de l'équipe, partage son bilan.

Le bilan de Vincent Lavenu sur la saison 2021

« L’équipe AG2R CITROËN a vécu une saison 2021 séduisante même si le propre de la compétition est d’en vouloir toujours plus.

Nous avons connu de belles satisfactions avec notamment avec une victoire d’étape dans chacun des grands tours avec Andrea Vendrame au Giro d’Italia, Ben O’Connor, magnifique quatrième du général, au Tour de France et Clément Champoussin à la Vuelta a Espana.

J’ai également beaucoup apprécié le succès de Benoît Cosnefroy dans la Bretagne Classic devant le champion du monde Julian Alaphilippe, l’avènement de Dorian Godon vainqueur à trois reprises et lauréat du classement général de la Coupe de France ou le maillot de meilleur grimpeur de Geoffrey Bouchard au Giro d’Italia.

Il y a un clin d’œil significatif dans notre saison très consistante : nous avons remporté la première course avec Aurélien Paret Peintre au Grand Prix La Marseillaise et la dernière avec Stan de Wulf, un garçon très prometteur, aux Boucles de l’Aulne.

Nous avions fait un effort particulier dans le domaine des classiques et même si nous aurions pu espérer un bilan encore meilleur, la troisième place de Greg Van Avermaet au Tour des Flandres est une très belle satisfaction.

Il ne nous aura manqué qu’un succès dans un monument, qui était un de nos objectifs avoués.

Au final, nous finissons huitièmes du classement mondial et c’est la preuve de notre régularité au plus haut niveau tout au long de la saison.

Aussi, nous sommes ambitieux pour la saison 2022, avec une ossature très stable de l’effectif qui pourra s’appuyer sur de solides leaders et des jeunes talents dont on espère l’éclosion.

Nous nous appuyons toujours plus sur notre filière de formation avec l’équipe U19 qui alimente l’équipe U23 et dont les meilleurs éléments intègrent le groupe professionnel. C’est une vraie reconnaissance pour le travail effectué à tous les échelons.»

Les chiffres d'AG2R Citroën sur la saison 2021

L’équipe AG2R CITROËN termine la saison 2021 au huitième rang du classement mondial UCI.

Elle a remporté 12 victoires.

Grand Prix de la Marseillaise : Aurélien Paret-Peintre

A noter également les titres de champion de France de cyclocross de Clément Venturini et, sur piste, de scratch de Marc Sarreau, la victoire au classement général de la Coupe de France de Dorian Godon, également meilleur jeune, ainsi que le maillot de meilleur du Giro d’Italia de Geoffrey Bouchard, la troisième place de Greg Van Avermaet au Tour des Flandres et la médaille de bronze de Benoît Cosnefroy dans l’épreuve de course en ligne des championnats d’Europe.L’équipe AG2R CITROËN a remporté le classement général par équipes de la Coupe de France.

Les nouveaux de la formation AG2R Citroën pour la saison 2022

Quatre recrues intègrent l’effectif de l’équipe AG2R CITROËN en 2022. Il s’agit de Felix Gall (Team DSM), Paul Lapeira (AG2R CITROËN Team U23), Valentin Paret Peintre (AG2R CITROËN Team U23) et Antoine Raugel (Conti Groupama FDJ).



© AG2R-Citroën Team