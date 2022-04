Le guide de Liège-Bastogne-Liège 2022

Publié le 22/04/2022 17:00

Ce dimanche aura lieu la 108ème édition de Liège-Bastogne-Liège. Cette année, pour venir à bout de la doyenne des classiques, les coureurs devront parcourir 257,1 km.

Podium de Liège-Bastogne-Liège 2021 | © Liège-Bastogne-Liège

Dimanche prochain aura lieu la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège. L’an passé, c’est Tadej Pogacar (UAE Team Emirates qui s’était imposé au sprint devant Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) et David Gaudu (Groupama-FDJ).

Le parcours de Liège-Bastogne-Liège 2022

Parcours de Liège-Bastogne-Liège 2022 | © Liège-Bastogne-Liège

Le profil du parcours de Liège-Bastogne-Liège 2022

Profil du parcours de Liège-Bastogne-Liège 2022 | © Liège-Bastogne-Liège

Le parcours est quasiment identique à celui de l’an passé, hormis la côte des Forges qui ne sera pas empruntée par les coureurs cette année. Les 100 derniers kilomètres sont particulièrement vallonnés avec une succession de côtes. C’est dans les deux dernières difficultés du jour, dans les trentes derniers kilomètres que l’on devrait voir du mouvement avec la côte de la Redoute (2,1 km à 8,9%) et la côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 11%).

Nos favoris pour Liège-Bastogne-Liège 2022

À noter également la présence de Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team), Warren Barguil (Arkéa Samsic), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Romain Bardet (Team DSM), Victor Lafay (Cofidis), Marc Hirschi (UAE Team Emirates) et de Tiesj Benoot (Jumbo-Visma).

Comment suivre Liège-Bastogne-Liège 2022 ?

Comme chaque année, la course sera diffusée à la fois sur France 3 à partir de 15h15 et sur les antennes d’Eurosport dès 13h30. Vélo 101 vous proposera également un flash sur son site internet pour vous résumer la course.