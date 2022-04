Le parcours, les favoris, la diffusion TV,… Tout savoir sur le Tour de Romandie 2022

Publié le 25/04/2022 07:00

Le Tour de Romandie 2022 aura lieu du 26 avril au 1er mai. Les coureurs partiront pour un prologue suivi de 5 étapes au cœur de la Suisse.

Podium du Tour de Romandie 2021. | © tourderomandie

La 75ème édition du Tour de Romandie débute ce mardi 26 avril. Au calendrier UCI World Tour, la compétition attire chaque année les meilleurs grimpeurs du peloton. L’an passé, c’est Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) qui s’était imposé devant Fausto Masnada (Deceuninck Quick-Step) et Richie Porte (Ineos Grenadiers).

Le parcours du Tour de Romandie 2022

Prologue : Lausanne - Lausanne (5,12 km)

Le grand départ de ce Tour de Romandie aura lieu dans les rues de Lausanne. Un prologue tout plat de 5 kilomètres où les spécialistes du contre-la-montre devraient pouvoir faire la différence pour endosser le premier maillot jaune de leader du classement général de l’épreuve.

Étape 1 : La Grande Béroche - Romont (178 km)

Après un début d’étape relativement plat, la route s’élèvera dès le trentième kilomètre. Le peloton devra ensuite emprunter à deux reprises le circuit final de 46 km. Un parcours vallonné et usant qui devrait convenir aux baroudeurs. L’arrivée à Romont se fera également en haut d’une bosse.

Étape 2 : Echallens - Echallens (168,2 km)

Avec 2500 mètres de dénivelé en 168,2 km, cette deuxième étape devrait être propice à une arrivée groupée. Hormis la côte de La Praz (6,7 km à 4,64%) à mi-parcours, le parcours devrait convenir aux meilleurs sprinters du peloton.

Étape 3 : Valbroye - Valbroye (165,1 km)

Cette troisième étape du Tour de Romandie 2022 devrait également sourire aux sprinteurs qui passent bien les bosses. Les cinq côtes de 3ème catégorie du jour ne sont pas pentues et ne devraient pas faire trop de dégâts. Les baroudeurs du peloton auront également une belle carte à jouer.

Étape 4 : Aigle - Zinal (180,1 km)

C’est l’étape reine de ce Tour de Romandie 2022. Après les 50 premiers kilomètres tout plats, les coureurs monteront cinq cols de 1ère catégorie et un col de 2ème catégorie lors de cette quatrième étape. Les favoris au classement général seront attendus, notamment sur les pentes du col Les Pontis (7,30 km à 7,53%) et du Grimentz (6,20 km à 7,11%).

Étape 5 : CLM Aigle - Villars (15,84km)

L’épilogue de ce Tour de Romandie aura lieu lors de cette 5ème étape et de ce contre-la-montre entre Aigle et Villars. Il s’agit du même tracé qu’il y a 4 ans, lorsqu’Egan Bernal s’était imposé, hormis les 5 premiers kilomètres de plat qui ont été ajoutés. Lors de ce contre-la-montre, les coureurs devront monter dix kilomètres à plus de 7% de pente moyenne entre Ollon et Villars.

Nos Favoris pour ce Tour de Romandie 2022

À noter également la présence d'Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Jakob Fuglsang (Israel - Premier Tech), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), de Thibaut Pinot (Groupama FDJ), d’Eddie Dunbar (Ineos Grenadiers), d’Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) et de Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

Comment suivre le Tour de Romandie 2022 ?

Le Tour de Romandie 2022 sera diffusé chaque jour sur la chaîne l’équipe et sur les antennes d’Eurosport. Pour vous résumer chaque étape, Vélo 101 proposera également un flash à retrouver sur notre site internet.