Le parcours, les favoris, la diffusion TV … Tout savoir sur la Classic Grand Besançon Doubs

Publié le 14/04/2022 10:55

La deuxième édition Classic Grand Besançon Doubs aura lieu ce vendredi, sur un tracé bien plus exigeant que celui de l’an passé.

Girmay, vainqueur de la Classic Grand Besançon - Doubs en 2021 | © Classic Grand Besançon - Doubs

Ce vendredi 15 avril aura lieu la deuxième édition de la Classic Grand Besançon Doubs. Créée en 2021, la course fait partie du calendrier UCI Europe Tour. L’an passé, c'est Beniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) qui s’était imposé devant Andréa Vendrame (AG2R Citroën Team) et Axel Zingle (Team Cofidis). Cette année, les organisateurs ont opté pour un parcours plus vallonné.

Le parcours de la Classic Grand Besançon Doubs 2022

Parcours de la Classic Grand Besançon Doubs | © classicgrandbesancondoubs

Le profil de la Classic Grand Besançon Doubs 2022

Profil de la Classic Grand Besançon Doubs | © classicgrandbesancondoubs

Les 140 coureurs engagés ce vendredi partiront pour 177,5 km avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Un parcours usant, aux allures de classique, qui devrait convenir aux puncheurs. Mais avec l’arrivée prévue à Montfaucon, au sommet de la côte de la Malate (3,78 km à 9,3%), les grimpeurs auront aussi leur mot à dire dans ce final exigeant.

Nos favoris de la Classic Grand Besançon Doubs 2022

À noter également, la présence de Jesus Herrada (Cofidis), Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Cristián Rodriguez (Team TotalEnergies) et de Steff Cras (Lotto Soudal).

Comment suivre la course ?

La Classic Grand Besançon Doubs sera diffusée sur la chaîne l’Équipe dès 13h40. À l’arrivée de la course, Vélo 101 vous proposera également un flash à retrouver sur notre site internet pour résumer la course.