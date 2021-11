Le président israélien a rencontré les coureurs de l'équipe Israel Start-Up Nation

Publié le 08/11/2021 19:15

C’est lors d’une cérémonie qui a eu lieu ce dimanche dans sa résidence à Jérusalem que le président israélien, Isaac Herzog, a rencontré les coureurs de l’équipe Israel Start-Up Nation.

Créée en 2015 avec le statut d’équipe Continentale puis Continentale Pro et désormais avec une licence d’UCI World Team, l’équipe israélienne, Israel Start-Up Nation, entend développer le cyclisme en Israël. Lors de la saison 2021, l’équipe a notamment vu l’arrivée du quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome en tant que leader. Elle est, en bonne partie, financée par le milliardaire canadien Sylvan Adams qui souhaite, avec ce projet, que « Les membres de l’équipe soient des ambassadeurs du pays d’Israël, qui est la base de l’équipe. On utilise le sport pour créer des liens et porter l’image du pays ».

L’équipe Israel Start-Up Nation reçu par le président israélien

C’est lors d’une cérémonie ayant eu lieu hier que le président israélien, Isaac Herzog a reçu les coureurs de l’équipe, les félicitant pour leurs performances mais aussi pour leur travail en tant qu’ambassadeur du pays. Dans son allocution, le président Herzog a notamment déclaré : « Nous accueillons l'équipe de tout cœur et nous vous bénissons pour avoir représenté Jérusalem et Israël dans le monde du cyclisme. Cette équipe fait preuve d'un incroyable professionnalisme, et nous sommes honorés de vous avoir tous ici aujourd'hui. Nous sommes très fiers de voir l'équipe se former pour devenir une équipe de classe mondiale et nous sommes convaincus que vous ne ferez que vous améliorer et obtenir plus de résultats l'année prochaine ».

Présent lors de cette réception, Sylvan Adams, le copropriétaire de l’équipe, a aussi tenu à souligner l’importance de cette rencontre : « Il est très important pour nous d'amener l'équipe en Israël pour faire découvrir aux coureurs notre pays d'origine afin de leur faire comprendre ce qu'est réellement Israël, car nous sommes tous des ambassadeurs de la nation. Nous n'avons pas de sponsor comme les autres équipes, notre marque est Israël, et nous portons le nom d'Israël partout où nous allons. Une autre de nos missions est de contribuer à rendre le monde meilleur et nous essayons d'utiliser le sport pour construire des ponts et nous faire de nouveaux amis dans le monde entier ».





Une première pour Christopher Froome en Israël

Pour Christopher Froome, leader de l’équipe, il s’agissait de son premier voyage à Israël en tant que touriste. Durant son discours, le quadruple vainqueur du Tour de France a expliqué ce que cela représentait pour lui : « Dans cette équipe, l'une de nos plus grandes visions est d'inspirer la nouvelle génération de cyclistes israéliens. Hier, lorsque nous avons rencontré nos jeunes fans, il était clair de voir à quel point ils rêvaient tous de devenir des coureurs professionnels. On pouvait voir leurs yeux briller lorsqu'ils rencontraient l'équipe, et c'est une telle joie de voir notre vision se réaliser maintenant ».

Guy Niv, qui fut le premier israélien à participer au Tour de France en 2020, représente les espoirs de cette équipe : « Je suis l'enfant qui a réalisé le rêve pour lequel cette équipe a été fondée. Mon cadeau de Bar Mitzvah était l'opportunité de voir les coureurs du Tour de France sur le bord de la route, et 13 ans plus tard, je suis devenu le premier Israélien à participer au Tour. C'est le message que nous envoyons à tous les enfants d'Israël : C'est possible ».

Notez enfin que l’équipe Israel Start-Up Nation s’est déplacé de Jérusalem à Tel Aviv aujourd’hui afin de poursuivre son camp de rentrée.