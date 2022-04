Les 5 choses à retenir après la saison des classiques

Publié le 26/04/2022 17:57

La campagne des classiques s’est achevée ce dimanche avec Liège-Bastogne-Liège, l’occasion de dresser un bilan de cette période. Voici les 5 choses à retenir des classiques.

La force collective d’Intermarché Wanty Gobert

Beniam Girmay lors de sa victoire sur Gand-Wevelgem | © Olivier Matthys / AP / Sipa

La formation belge a réalisé une excellente campagne des classiques. L’Erythréen Beniam Girmay était notamment très en vue durant les premières classiques de la saison en terminant 12ème de Milan-San Remo, 5ème de l’E3 Saxo Bank Classic. Le 27 mars, il écrit l’histoire en remportant Gand-Wevelgem. Alexander Kristoff était également très en vue. 10 ème du Tour des Flandres, le Norvégien s’est imposé en solitaire sur le GP de l’Escaut. Lors de Paris-Roubaix, l’équipe a réalisé une très belle prestation collective avec la 4ème place de Tom Devriendt, la 6ème place d’Adrien Petit et la 12ème place de Kristoff. Dimanche dernier, sur Liège-Bastogne-Liège, Quinten Hermans a parachevé cette belle campagne des classiques en terminant deuxième.

La confirmation Van Baarle

Van Baarle lors de sa victoire sur Paris-Roubaix. | © Bas Czerwinski/Getty Images

Après sa belle victoire sur À Travers la Flandre l’an dernier et sa deuxième place lors des championnats du monde 2021, le Néerlandais était attendu cette saison sur les classiques. Et il a répondu présent : 2ème du Tour des Flandres et surtout vainqueur de Paris-Roubaix, il a montré qu’il était l’un des tous meilleurs coureurs du monde sur les classiques. Alors qu’on attendait Thomas Pidcock ou encore Filipo Ganna à Roubaix, Van Baarle a montré qu’il était le leader incontesté de la formation Ineos sur les classiques.

Alaphilippe le malchanceux

La chute d'Alaphilippe lors des Strade Bianche. | © T. de Waele/Getty images

Après avoir été malade en février, le champion du monde n’a pas été plus chanceux sur les classiques. Sur les Strade Bianche, Alaphilippe tombe violemment, mais parvient à repartir et termine finalement 58ème. Lors de la Flèche Brabançonne, il se retrouve de nouveau à terre et abandonne l’épreuve. 4ème de la Flèche Wallonne, il semblait retrouver ses sensations quelques jours avant son grand objectif : Liège-Bastogne-Liège. Mais le champion du monde a été pris dans la violente chute à 60 kilomètres de l'arrivée et n’a pas pu défendre ses chances de victoire.

Remco sauve les meubles chez Quick-Step Alpha Vinyl

La victoire de Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège. | © Bas Czerwinski/Getty Images

Habituellement si dominateurs lors de la saison des classiques, le “Wolfpack”, en manque de résultats, a été beaucoup critiqué ces dernières semaines. Absent de la lutte pour la victoire finale sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix avec la malheureuse chute de Devenyns, la formation de Patrick Lefevere ne comptait qu’une victoire (Jakobsen sur Kuurne - Bruxelles - Kuurne) sur les classiques avant Liège. Avec la chute de Julian Alaphilippe, on s’attendait à une nouvelle course difficile pour la Quick-Step mais c’était sans compter sur Remco Evenepoel. Sorti en solitaire à trente kilomètres de l’arrivée, Evenepoel a remporté son tout premier monument sur Liège-Bastogne-Liège et a permis à la Quick-Step de sauver sa saison des classiques.

La déception Thomas Pidcock

Le jeune coureur de la formation Ineos, Thomas Pidcock | © Photo News

Malade au mois de mars, Thomas Pidcock a connu une campagne des classiques difficile cette année. Très en vue l’an passé avec sa victoire sur la Flèche Brabançonne et ses podiums sur Kuurne - Bruxelles - Kuurne et l’Amstel Gold Race, le britannique n’a pas pu faire mieux qu’une troisième place sur À Travers la Flandre en 2022. Premier à tomber avec Jérémy Cabot sur Liège-bastogne-Liège, il a terminé la doyenne des classiques à une anecdotique 103ème place.

Par Benjamin Blériot