Les 6 étapes vallonnées du Giro d’Italia 2022 dévoilées

Après les étapes destinées aux sprinteurs du peloton, voici six étapes vallonnées du parcours qui pourraient être le témoin d'une échappée, d'une attaque en solitaire ou d'un sprint massif.

Trois fois champion du monde sur route et détenteur du maillot violet 2021, Peter Sagan, a déclaré : « Il y a six étapes très intéressantes qui offrent de multiples façons de gagner - une échappée lointaine, des attaques en finale ou des sprints groupés. J'ai remporté ma première étape du Giro en 2020. J'aime beaucoup ce genre de profils d'étape et ils correspondent à mes points forts."

Les 6 étapes pour puncheurs du Giro d’Italia 2022





DIAMANTE – POTENZA : 198 km – 4490 m - ****

Cette étape sera définitivement "mixte" à travers les montagnes calabrais-lucaniennes avec un dénivelé global digne d'une étape des Dolomites. Le départ longeant la mer sera la seule section plate ou du moins partiellement plate. Après Maratea, l'enchaînement des montées plus ou moins exigeantes s’enchaînera sans répit pour les coureurs. Les coureurs graviront le Passo della Colla, qui mène à Lauria, où ils affronteront le Monte Sirino, une vieille connaissance du Giro, que les coureurs retrouveront après 23 ans d’absence. Après avoir traversé Viggiano, le groupe gravira la Montagna Grande di Viggiano, une côte très exigeante pour atteindre Potenza après la dernière ascension de la Sellata.

NAPOLI – NAPOLI : 149 km – 2130 m - **

Une étape courte et intense entre la capitale de la région et la péninsule phlégréenne. Depuis Naples, la course se dirigera vers Bacoli. De là, un circuit exigeant d'environ 19 km entre Bacoli et Monte di Procida sera à parcourir cinq fois. À la fin du dernier tour, la course retournera à Naples où se situera la ligne d’arrivée, sur le front de mer de la Via Caracciolo. Attendez-vous à un groupe réduit pour le sprint final.

PESCARA – JESI : 194 km – 1730 m - ***

Une étape mixte avec une première partie plate et côtière et une seconde qui ondulera le long du Muri de la région de Jesi. Après Civitanova Marche, il n'y aura pas d'opportunités évidentes de reprise. Les coureurs graviront Civitanova Alta, Sant'Ignazio di Montelupone, Recanati, Filottrano, Santa Maria Nova et Monsano. Ce sont toutes des côtes exigeantes, avec des sections très raides, qui créeront sûrement un groupe restreint qui arrivera à Jesi pour se livrer à un sprint final.

PARME – GENES : 186 km – 2840 m - ***

Une étape de moyenne montagne propice aux échappées. La première partie de l'étape s'attaque à une montée constante jusqu'à ce que les coureurs entrent en Ligurie via le col du Bocco. Une descente rapide vers Chiavari s'ensuit et, une fois la côte atteinte, les plus grands défis commenceront, avec cette fois la Ruta abordée du côté de la Chiesa Vecchia et surtout du Monte Becco, une ascension inédite et très exigeante. Liées au Monte Fasce, les deux ascensions vont éclaircir le petit groupe qui arrivera ensuite à Gênes pour disputer la victoire.

SANTÉNA - TORINO : 153 km – 3470 m - ****

Une étape courte et très intense sans un instant de répit. Le dénivelé global cumulé par rapport aux kilomètres parcourus ressemble le plus à celui d'une étape alpine. Les dix premiers kilomètres de Santena à Chieri sont les seuls de la journée qui ne sont ni en montée ni en descente. Le peloton roulera deux fois et demie sur un circuit qui comprend la montée au Colle della Maddalena, et après, les montées de Moncalieri et Santa Brigida. Il passe la ligne d'arrivée à la Gran Madre et gravit la montée de Superga pour arriver à nouveau au pied de La Maddalena et repartir. Au total, Superga sera gravi deux fois et Maddalena et Santa Brigida trois fois pour une finale très intense.

MARANO LAGUNARE – SANTUARIO DI CASTELMONTE : 178 km – 3230 m - ****

Une étape de moyenne montagne qui part de Marano Lagunare pour grimper le long des plaines jusqu'aux collines morainiques d'Udine entre Fagagna et Majano. Après avoir traversé Buja, la course atteindra les Préalpes Juliennes avec les grottes de Villanova suivies du col de Tanamea. Les coureurs entreront en Slovénie par le col d'Uccea, qui mène directement à Kobarid. C'est ici que débute l'une des nouvelles ascensions du Giro 2022 : le Monte Kolovrat, 10 km à près de 10 % avec une courte période de répit à mi-ascension. Un long faux plat descend ensuite lentement pour revenir en Italie. De Cividale del Friuli commence la montée qui mène au Sanctuaire de Castelmonte, qui domine la région de Cividale depuis près de 1000 ans.