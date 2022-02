Les championnats du monde 2023 en conflit avec d’autres courses sur route

Publié le 03/02/2022 18:31

L’UCI vient de confirmer les dates des championnats du monde de cyclisme 2023. Un événement ambitieux qui sera toutefois en conflit avec le calendrier estival de courses sur route.

Réunir 13 championnats du monde UCI dans un même événement et en un seul lieu était une volonté du président de l’UCI. Ce premier grand événement se déroulera en 2023 en Ecosse. Lors d’une conférence de presse, l’Union Cycliste Internationale vient d’annoncer les dates des championnats du monde 2023. Ce sera du 3 au 13 août 2023. Un calendrier qui fera sans doute grincer quelques dents, car il va entrer en conflit avec le calendrier estival traditionnel des courses sur route.





Date des championnats du monde 2023 de cyclisme

C’est hier, mercredi 2 février, que l’UCI a annoncé les dates officielles des championnats du monde de cyclisme 2023. Lors de la conférence de presse donnée par l’instance internationale, ce sont les dates du 3 au 13 août 2023 qui ont été retenues. Pendant 11 jours, Glasgow va donc vivre au rythme des 13 différents championnats du monde organisés dans ses environs. Six sites différents ont été retenus pour les différentes épreuves. Une nouveauté pour l’UCI qui ambitionne de créer, tous les 4 ans, un super événement réunissant les 13 épreuves dans un même site.

Enthousiaste, David Lappartient, le président de l'UCI, a ainsi déclaré en conférence de presse : « L'annonce des dates faite aujourd'hui est une étape importante dans l'organisation des Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2023. Réunir nos Championnats du Monde UCI existants au même moment et en un seul lieu tous les quatre ans était l'une de mes visions avant mon élection en tant que Président de l'UCI en 2017. Nous avons travaillé dans ce sens depuis lors ».

Paul Bush, le président des championnats du monde de cyclisme UCI 2023, a de son côté déclaré : « Ce sera tout simplement le plus grand événement cycliste jamais organisé et nous sommes fiers que les sites de Glasgow et de toute l'Écosse soient utilisés pour créer l'histoire du cyclisme. C'est un honneur que l'UCI nous ait confié l'organisation des tout premiers Championnats du Monde de cyclisme UCI et nous sommes impatients d'accueillir les cyclistes, les fédérations et les fans du monde entier du 3 au 13 août 2023 ».

Des dates qui entreront en conflit avec des courses sur route

Les championnats du monde de cyclisme sur route se déroulent généralement fin septembre après avoir été déplacés du mois d'août pour prolonger la saison il y a plus de 25 ans. Les Championnats du monde de Glasgow 2023 obligeront donc les coureurs à prendre des décisions difficiles concernant leurs programmes de course. En effet, le Tour de France 2023 se terminera le dimanche 23 juillet laissant peu de temps de préparation pour les championnats du monde. Le Tour d’Espagne 2022 débute le 19 août. D’un autre côté, il existe une myriade d'autres courses masculines et féminines prévues au cours du plein été qui pourraient être lésées par les championnats du monde.

L'UCI n'a pas cependant pas indiqué comment elle entendait remanier le calendrier des courses pour éviter les heurts entre les grandes courses et les championnats du monde 2023 de Glasgow. David Lappartient, le président de l'UCI a, en effet, préféré focaliser la conférence de presse sur la grandeur du « méga-événement » que représentera ces championnats du monde 2023. En effet, l’UCI a indiqué que ces championnats devraient accueillir plus de 8.000 cyclistes amateurs et élites d'au moins 120 pays et couronner plus de 190 champions du monde UCI. Plus d'un million de spectateurs sont attendus, avec une audience télévisée mondiale de plus d'un milliard de personnes. Selon l’UCI, cela en fera l'un des 10 événements sportifs les plus regardés de la planète.