Publié le 04/10/2021 17:00

Cette édition de Paris-Roubaix restera gravée dans les mémoires par ses conditions dantesques. Les données Strava des coureurs montrent l'intensité de l'effort déployé pour en venir à bout.

L’enfer du nord a bel et bien fait honneur à son nom ce dimanche, Paris-Roubaix 2021 restera dans les annales, avec des conditions météo apocalyptiques et un parcours boueux, glissant, épuisant et piégeur dont Gianni Moscon a fait les frais alors qu’il se dirigeait vers une potentielle victoire. Cette course bien connue pour mettre à mal les organismes a tenu ses promesses, tour d’horizion des données Strava des coureurs.

© Pauline Ballet / A.S.O

Si le vainqueur Sonny Colbrelli (Bahrain - Victorious) n’a pas partagé sa course sur Strava d’autres coureurs comme Amaury Capiot (Arkea-Samsic) qui a pris la 18ème place, Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) qui a pris la 15ème place, on partagé leurs statistiques Strava et le moins que l’on puisse dire c’est que les valeurs sont impressionnantes.

Amaury Capiot, un pic de puissance à 1 013 watts

© Strava

Avec un pic de puissance à 1 013 watts soit 13,51w/kg, et une moyenne globale à 295w Amaury Capiot aura délivré une puissance intense tout au long de la course. Effort d’autant plus impressionnant lorsque l’on se souvient la difficulté technique des différents secteurs pavés ou en plus de délivrer un effort constant il était nécéssaire de se concentrer pour jouer les équilibristes sur les pavés glissants. Sur sa course il aura eu une moyenne de 41,3km/h et une vitesse max de 77,4km/h.

Les données Strava de Wout Van Aert

© Strava

Wout Van Aert n’a pas partagé ses données de puissance mais on notera une vitesse moyenne de 41,8km/h et une pointe à 80,3km/h avec une cadence moyenne de 91 et un pic à 200 ! Pour les amateurs qui souhaiteraient mettre leur nom devant le sien, vous pouvez vous attaquer au segment passe chemin de fer côte pour récupérer le statut de local légend que Wout a pris ce dimanche.

© Strava

Gianni Vermeersch « un effort historique »

© Strava

Gianni Vermeersch aura lui déployé une puissance maximale de 1 111 watts soit 17,09w/Kg tout de même ! Dont plus de 1000w pendant 5 secondes et plus de 500w durant 55 secondes.

Nous aurions bien aimé voir les statistiques du vainqueur Sonny Colbrelli, de Mathieu Van de Poel ou encore de Gianni Moscon qui a fait une course impressionnante, handicapé à la suite d’une crevaison par un nouveau vélo visiblement sur-gonflé qui l’a totalement désavantagé dans sa course à la victoire.