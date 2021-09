Les Ineos-Grenadiers courront avec des freins à disque sur le GP de Denain en vue du Paris-Roubaix.

Publié le 20/09/2021 18:25

La formation Ineos Grenadiers a annoncé qu'ils abandonneraient les freins sur jante et utiliseraient les freins à disque au GP Denain le mardi 21 septembre 2021.

Suite à cette annonce, l'équipe Ineos-Grenadier indique avoir mené une consultation étroite avec les coureurs, l'équipe de performance, Pinarello et Shimano, il s'agit pour eux de la première course de la phase initiale du déploiement des freins à disque pour l'équipe.

La nouvelle ne manquera pas d’hérisser le poil des puristes des freins sur jante, qui se souviendront rapidement de la victoire d'Egan Bernal au Giro d'Italia et de la course olympique sur route de Richard Carapaz, tous deux avec des vélos équipés de freins à patins. Mais avec l'adoption généralisée de la technologie dans tous les aspects du cyclisme que ce soit loisir ou compétition, la décision d'Ineos Grenadiers est susceptible d'accélérer encore un peu l'obsolescence du frein sur jante.

Les freins à disque dominants en WorldTour

Dix-huit des 19 équipes masculines du WorldTour ont utilisé des vélos à freins à disque cette saison, et bien que la majorité d'entre elles utilisent uniquement des disques, quelques équipes fonctionnent toujours de façon hybride avec un mélange de freins à disque et sur jante. Jusqu'à présent, Ineos Grenadiers était la seule équipe à être restée indéfectiblement sur les freins sur jante.

Sans expliquer leur choix, de conserver les freins sur jantes, il était nécessaire pour les Ineos-Grenadiers de rester au plus proche de la limite de poids minimum de 6,8kg imposé par l’UCI, et ce, sur le Pinarello Dogma F12. La sortie cette été du nouveau Dogma F Disc pourrait bien être la clé de voute de ce changement de cap.

Pinarello dogma F disc Ineos-Grenadiers

Carsten Jeppesen, responsable des partenaires techniques, a déclaré : « Nous cherchons toujours des moyens d'améliorer notre kit, notre technologie et notre configuration de vélo pour garantir que les pilotes disposent des meilleures options disponibles.»

« Notre relation avec Pinarello a toujours été fondée sur l'amour de la course et de l'innovation, et leur travail sur le disque DOGMA F devrait permettre à nos pilotes de courir à leur maximum. »

« En travaillant en étroite collaboration avec Pinarello et Shimano, nous continuerons à développer l'ensemble de disques complet, en optimisant le poids, l'intégration dans Dura-Ace et les améliorations du système de dégagement rapide. »