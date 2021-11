Les NFT de victoires de Wout van Aert vendues pour 47.000 euros aux enchères

Publié le 17/11/2021 19:39

Dans une vente aux enchères, Wout van Aert a vendu des images numériques de ses victoires à Strade Bianche, au Mont Ventoux et sur les Champs-Élysées. La somme a dépassé les 47.000 euros.

Les NFT sont des jetons non fongibles. Ces jetons numériques sont en fait un certificat numérique de propriété qui utilise la technologie de blockchain, la même technologie que celle utilisée dans le bitcoin. Ou dans la nouvelle mesure de sécurité développée par Colnago. Ces jetons assurent aussi son authentification ainsi que son propriétaire empêchant de la sorte toute forme de fraude ou de contrefaçon. Dans le cas des NFT de Wout van Aert, ils comportent des images animées de ses victoires dans le dernier Tour de France au Mont Ventoux et celle sur les Champs-Elysées. Il y a aussi un jeton de sa victoire dans la course Strade Bianche en 2020.

Les NFT des victoires de van Aert vendues aux enchères sur OpenSea

C’est mardi que se sont achevées les enchères sur les trois œuvres d’art numériques. Ces enchères ont duré 5 jours. C’est la mémorable victoire à Strade Bianche qui a été vendue la plus chère puisqu’elle a été adjugée à 16 603,10 euros. La victoire au Mont Ventoux a été vendue à 15.598.88 euros quant à celle sur les Champs-Elysées, elle a été adjugée pour la somme de 14.822.80 euros. Les plus gros enchérisseurs des NFT du coureur belge en sont donc désormais les propriétaires et peuvent décider de revendre les jetons s’ils le désirent.

Les nouveaux propriétaires, s’ils souhaitent revendre les NFT, devront toutefois verser un pourcentage sur la vente à Wout van Aert et l’équipe Jumbo-Visma. Notez que, désormais que les images ont un propriétaire, il est possible pour tout le monde de regarder les images et même de les télécharger. L'utilisateur de Twitter @skaanbarry, qui a remporté l'enchère pour le NFT Champs-Élysées et dont l’identité n’a pas été révélée, a justifié ainsi cet achat : « En tant qu'amateur de NFT et de cyclisme, je n'ai pas pu résister à l'envie de ramener chez moi ce NFT de mon cycliste préféré ».