l’Arctic Race of Norway 2022 se dévoile : parcours et étapes

Publié le 02/02/2022 14:08

Connue comme « la course au-dessus du cercle arctique », l’Arctic Race of Norway va voir sa neuvième édition se dérouler entièrement en-dessous du cercle arctique, du 11 au 14 août 2022

A.S.O l’organisateur de l’épreuve a annoncé que, pour la première fois, le comté de Trøndelag va accueillir l’Arctic Race of Norway, les deux dernières étapes de la neuvième édition étant programmées sur son territoire après les deux premières dans le Nordland. Le Grand Départ sera donné à Mo i Rana le 11 août 2022.

©ASO

L'Arctic Race of Norway 2022 sous le cercle arctique

Pour la première fois également, l’Arctic Race of Norway va se dérouler en totalité en dessous du cercle arctique après une première incursion en 2016. Cette année-là, Gianni Moscon avait décroché sa première victoire professionnelle au sommet de Korgfjellet.

Les moments clé de l’Artic Race of Norway 2022

Les deux versants de l’ascension de Korgfjellet sont cette fois au menu de la première étape mais assez loin de l’arrivée, ce qui laisse supposer qu’elle ne sera pas aussi décisive qu’il y a six ans. Le final en faux-plat (900 mètres), sur un circuit de 10,5km à couvrir à deux reprises à Mo i Rana, favorise a priori un puncheur.

Les purs sprinters apprécieront plus la deuxième étape et son arrivée inédite sur la cité côtière de Brønnøysund. Mais à la différence des photographes, ils risquent de rater le panorama sur Torghatten, le rocher rendu légendaire par son trou au milieu, mais les images vont faire le tour du monde et, de nouveau, montrer les beautés naturelles du nord de la Norvège. Mosjøen, qui accueillera le départ, va perdre son statut de point le plus au sud dans l’histoire de l’ARN mais retrouver l’atmosphère particulière de l’évènement.

Les grimpeurs prendront leur tour en direction de Skallstuggu (alt. 475m), le sommet choisi pour décanter la situation dans cette neuvième édition. C’est une côte de 3,7km avec une pente à 6% de moyenne et un passage à 13%. « Elle est très irrégulière, décrit Yannick Talabardon, le directeur technique de l’épreuve. Elle comprend un kilomètre vraiment dur. C’est une très belle arrivée au sommet qui surviendra après une deuxième partie d’étape fort vallonnée. Les coureurs seront donc bien usés avant la montée finale. Cela dit, elle ne devrait pas engendrer de trop gros écarts entre les meilleurs, si bien qu’une fois encore, la grande explication pour la victoire finale devrait avoir lieu le dernier jour. »

Le parcours de la quatrième étape a été proposé par l’enfant du pays Atle Kvålsvoll, véritable légende cycliste de Trondheim qui a joué comme équipier un rôle fondamental dans la troisième conquête de Greg LeMond sur le Tour de France en 1990 avant de servir de mentor à Thor Hushovd et à de nombreux jeunes cyclistes norvégiens. Long de 8km, le circuit final passera par le Gamle Bybro (le pont de la vieille ville) qui enjambe la rivière Nidelva avant d’affronter la côte de la tour Tyholt, qui monte tout droit sur 1,4km à 8% de moyenne et un secteur à 17%.

La population de Trondheim étant bien supérieure à celle des villes situées au nord du cercle arctique, une foule encore plus importante est attendue pour applaudir les coureurs le 14 août. La ville est chère aux amateurs de cyclisme en Norvège dès lors que la course mythique du pays, Trondheim-Oslo, a vu le jour en 1967. Depuis lors, plus de 100.000 participants ont couvert la distance de… 540km, et ce bien avant que l’Arctic Race of Norway ne devienne l’évènement cycliste majeur qu’il est aujourd’hui.

© ASO

Thor Hushovd ambassadeur de la course

L’ancien champion du monde et ambassadeur de la course, Thor Hushovd livre son ressenti sur cette édition : « Ce parcours très ouvert donnera des opportunités à tous les profils de coureurs. La course s’annonce indécise jusqu’à l’arrivée finale à Trondheim. L’Arctic Race of Norway appartient au nord de la Norvège, mais nous sommes fiers de pouvoir exporter la course hors de ses frontières habituelles le temps d’une édition. Une fois du plus, les téléspectateurs du monde entier seront émerveillés par les paysages incroyables le long du parcours ! ».

Les étapes de l’Arctic Race of Norway 2022 :

Jeudi 11 août 2022 , 1ère étape : Mo i Rana - Mo i Rana (185 km)

, 1ère étape : Mo i Rana - Mo i Rana (185 km) Vendredi 12 août 2022 , 2ème étape : Mosjøen - Brønnøysund (155 km)

, 2ème étape : Mosjøen - Brønnøysund (155 km) Samedi 13 août 2022 , 3ème étape : Namsos - Skallstuggu summit (180 km)

, 3ème étape : Namsos - Skallstuggu summit (180 km) Dimanche 14 août 2022, 4ème étape : Trondheim – Trondheim (160 km)

©ASO