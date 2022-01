L’équipe AG2R Citroën lance sa saison 2022 et va fêter ses 30 ans

Publié le 07/01/2022 19:00

Créée en 1992 sous le nom de Chazal son sponsor de l’époque, l’équipe AG2R Citroën vient de lancer sa saison 2022 par une présentation de son équipe. Une saison qui sera marquée par les 30 ans de l’équipe.

Dans un événement à Paris avec la présence de Vincent Lavenu, Benoît Cosnefroy, Paul Lapeira, Aurélien Paret-Peintre et Greg Van Avermaet, l’équipe AG2R Citroën vient de lancer officiellement sa saison 2022. L’occasion de présenter l’équipe composée de 29 coureurs issus de 9 nations : la France, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, la Suisse, les États-Unis, la Finlande, l’Australie et l’Autriche. L’équipe française entamera sa saison 2022 par un stage à Dénia en Espagne du 8 au 19 janvier. Selon le communiqué de presse de l’équipe, la première course à laquelle participera le groupe sera la Vuelta Mallorca du 26 au 30 janvier prochain. Les réactions du directeur et les attentes des sponsors.

Vincent Lavenu espère réaliser une saison encore plus pleine en 2022

Le manager général de l’équipe AG2R Citroën, Vincent Lavenu, a profité de l’événement pour déclarer : « En 2022, notre équipe fête son trentième anniversaire. Il est capital de continuer à regarder vers l’avenir en poursuivant la dynamique qui nous stimule depuis 1992.

Notre histoire est avant tout une aventure humaine où chacun, coureurs, membres de l’encadrement, partenaires, a apporté sa pierre à l’édifice pour en faire, 30 ans plus tard, cette formation AG2R CITROËN déterminée à briller sur toutes les routes du monde ».

Le patron de l’équipe a ensuite ajouté : « 2021 a été remplie de satisfactions avec notamment 12 victoires dont une victoire d’étape lors de chacun des trois grands tours.

Notre fierté, c’est aussi de voir les coureurs issus de notre filière de formation devenir d’authentiques champions et des professionnels aguerris. En 2022, nos coureurs, épaulés par un encadrement toujours plus professionnel et avec le soutien de partenaires fidèles et impliqués auront pour objectif de réaliser une saison encore plus pleine et fructueuse avec l’enthousiasme et la fraîcheur qui nous animent depuis 30 ans ».

Des sponsors qui espèrent davantage de victoire et plus d’ambitions

André Renaudin, le directeur général d’AG2R La Mondiale, principal sponsor de l’équipe a indiqué son souhait de voir l’équipe être sur des podiums de grandes courses : « Bientôt un quart de siècle de partenariat avec l’équipe de Vincent Lavenu. Quelle belle aventure, combien de moments d’émotions partagés ! Et quelle fierté pour l’ensemble de notre corps social, nos administrateurs, assurés et collaborateurs, de voir les coureurs et les membres de l’encadrement porter nos couleurs. Nous avons confiance dans la nouvelle génération de coureurs pour continuer à incarner nos valeurs de solidarité et de performance. Pour cette nouvelle saison, nous sommes comme toujours unis par la même ambition : voir l’équipe et nos coureurs remporter de belles victoires collectives et monter sur les podiums des plus grandes courses ! ».

Quant à Vincent Cobée, le directeur général de Citroën, l’autre sponsor de l’équipe française, il espère davantage d’ambition en 2022 : « Nous sommes très fiers de vivre cette aventure sportive aux côtés d’AG2R LA MONDIALE et de l’équipe cycliste de Vincent Lavenu. La première année de notre partenariat a été intense en émotions, l’équipe a réalisé de très belles performances avec notamment des victoires remarquées sur les trois grands tours et confirmé sa position de première équipe française sur le circuit mondial.

Pour cette nouvelle saison, nous sommes confiants dans le potentiel de l’équipe et encore plus ambitieux. Sans aucun doute, 2022 sera une année marquante. Non seulement l’équipe célébrera son 30e anniversaire, mais également nous mettrons à leur disposition C5 X, le nouveau fleuron de la gamme Citroën. Innovante, C5X est la parfaite incarnation de la philosophie Citroën, elle réussit avec brio la synthèse entre l’élégance de la berline et le dynamisme du break. Je suis sûr qu’elle sera un atout pour soutenir les efforts de l’équipe sur les grandes courses de la saison ».