L’équipe Astana-Premier Tech change de nom et de sponsor pour la saison 2022

10/10/2021

Après être passée par de grands bouleversements et des difficultés, l’équipe kazakhe, Astana, vient de révéler son nouveau nom pour la saison 2022 après le retrait de son sponsor principal.

Créée en 2007 sous licence suisse puis luxembourgeoise en 2008, l’équipe Astana est passée sous licence kazakhe en 2009. Forte d’un palmarès très important avec deux Tours de France (2009 et 2014), trois Tours d’Italie (2008, 2013 et 2016), deux Tours d’Espagne (2008 et 2015) ainsi que différentes victoires dans des courses à étapes d’une semaine et certaines grandes classiques, l’équipe a aussi connu des hauts de des bas. Elle (et plusieurs de ses membres) a notamment été éclaboussée par des affaires de dopage avec ses coureurs Alexandre Vinokourov (lorsqu’il était coureur), Johan Bruyneel, Lance Armstrong, ou bien encore Alberto Contador. Elle a aussi connu des changements de direction et des difficultés financières. L’équipe kazakhe perd son sponsor principal et se réorganise pour la saison 2022.

Astana-Premier Tech va devenir Astana Qazaqstan

Après le départ de son sponsor principal, Premier Tech, l’équipe Astana change de nom et deviendra Astana Qazaqstan pour la saison prochaine. C’est la fédération kazakhe de cyclisme qui va devenir sponsor principal de l’équipe. Un changement de sponsor qui coïncide avec le retour d’Alexandre Vinokourov à la tête de l’équipe. Un retour de l’ancien coureur qui intervient après différentes luttes de pouvoir assez étranges au sein de l’équipe ces dernières années.

Différentes sources évoquent que c’est le gouvernement kazakhe lui-même qui aurait suggéré le retour de Vinokourov à la tête de l’équipe. Un retour qui semble un peu forcé après que l’ancienne star kazakhe du cyclisme ait été renvoyé, par deux fois, de ses responsabilités. Des sources assurent effectivement que Vinokourov a été licencié une première fois en 2020 lors de l’arrivée du sponsor canadien Premier Tech. L’ancien coureur aurait été réintégré le jour suivant. L’équipe l’aurait ensuite renvoyé une seconde fois à la veille du Tour de France 2021. En août dernier cependant, elle déclarait que Vinokourov reprendrait les rennes de l’équipe en 2022.

Logo Astana 2022

Premier Tech se retire en raison des conflits au sein de l’équipe

L’entreprise canadienne, spécialisée dans les machine d’emballage, Premier Tech, n’aurait pas supporté les conflits régnant au sein de l’équipe Astana et aurait donc choisi d’abandonner leur sponsoring de l’équipe kazakhe. Des luttes de leadership seraient notamment apparues durant l’année 2020 après des retards de paiement des coureurs et du personnel. L’entreprise ne ferme cependant pas la porte du sponsoring cycliste pour autant. Elle serait effectivement en négociations avec une autre équipe du WorldTour afin de développer un nouveau partenariat.

Alexandre Vinokourov a évoqué l’approche de l’équipe pour la saison 2022 : « Astana Qazaqstan Team n'est pas seulement un nouveau nom d'équipe, c'est une philosophie de projet actualisée mettant l'accent sur une intégration plus étroite de notre marque sportive et sur la promotion de la République du Kazakhstan en tant que partenaire international majeur. En ce moment, les préparatifs de la nouvelle saison et l'enregistrement de l'équipe en première division battent leur plein. En plus de cela, nous travaillons sur un projet supplémentaire, que nous annoncerons bientôt ».

Alexandre Vinokourov

Une équipe qui entend promouvoir l’image de son pays

Nurlan Smagulov, le président de la Fédération kazakhe de cyclisme, a déclaré : « Le nom de notre État apparaîtra sur les maillots des cyclistes et dans le nouveau logo de l'équipe, et il deviendra une sorte de signe de la poursuite des traditions et, en même temps, un moment de changement et de renouveau au service de deux objectifs importants : la promotion de l'image de notre pays dans le monde entier et le développement du cyclisme national ».

Avant d’ajouter : « Le projet trouve un second souffle et se prépare à prendre un nouveau tournant dans son développement. Je tiens à exprimer ma gratitude particulière au gouvernement de la République du Kazakhstan ainsi qu'au club sportif professionnel Astana, qui soutiennent activement l'équipe. Je suis heureux de constater que la Fédération kazakhe de cyclisme va jouer un rôle important dans le développement de l'équipe renouvelée et dans la mise en œuvre de plans ambitieux, qui seront annoncés dans un avenir proche ».

Et de poursuivre : « Je suis également heureux que notre fédération soit représentée à la fois au sein du conseil d'administration et dans la gestion de l'équipe Astana Qazaqstan. Nous envisageons de renforcer le travail de l'équipe avec la fédération dans le transfert de compétences professionnelles aux athlètes et spécialistes nationaux ainsi qu'une participation plus profonde d'Astana Qazaqstan Team dans la vie du cyclisme kazakh ».

© Twitter Astana