L’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux dévoile ses ambitions en 2022

16/01/2022

L’équipe belge, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, a profité du camp d’entraînement à Albir pour dévoiler ses ambitions pour sa seconde saison en tant qu’équipe World Team.

Créée en 1974 comme équipe amateur, l'équipe cycliste Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a connu une croissance lente, mais constante. C'est en 2011 qu'elle obtient une licence d'équipe Continentale professionnelle et, lors de la saison 2021, une licence UCI WorldTeam et l'arrivée du sponsor Intermarché. Lors de la saison passée, l'équipe a notamment su s'imposer lors d'une victoire d'étape dans le Tour d'Italie puis une aussi dans le Tour d'Espagne. L'équipe est actuellement en camp d'entraînement dans le sud de l'Espagne et a fait un point presse évoquant notamment ses ambitions pour la saison 2022.





Gagner de grandes courses tout en restant réalistes

Jean-François Bourlart, le patron de l’équipe belge s’est montré à la fois réaliste mais aussi ambitieux pour la saison à venir, espérant notamment une victoire d’étape dans le Tour de France : « Chaque année, nous aspirons à franchir un palier tout en gardant les pieds sur terre, car nous savons d’où nous venons. Le secret de notre succès est que nous soyons restés un groupe uni au fil des années, comme une famille dont les regards sont tournés dans la même direction. Tout le monde partage les mêmes valeurs, qu’il s’agisse du staff, des coureurs ou des partenaires et c’est ce qui fait notre force ».

Le directeur de l’équipe a poursuivi : « Nous entamons 2022 avec ce même rêve qui nous anime depuis le lancement de notre projet, celui de gagner des grandes courses, tout en restant réalistes. En tant que World Team belge, nous avons l’ambition de briller sur les classiques et c’est pourquoi nous avons recruté, entre autres, un coureur de la trempe de Alexander Kristoff. Nous voulons davantage influencer les finals et nous rapprocher le plus possible des podiums. L’équipe a connu de magnifiques moments sur le Giro et la Vuelta, à présent nous voulons faire de même sur le Tour de France. La première semaine, où figurent de belles étapes au Danemark, au nord de la France et à Binche, nous pousse à nourrir de belles ambitions ».

Les classiques en ligne de mire pour Aike Visbeek

Pour Aike Vicbeek, le responsable performance du groupe, les classiques sont un objectif majeur tout comme la poursuite de la progression du groupe, notamment dans les sprints : « Nous avons planifié cette saison avec une stratégie claire et une préparation adaptée. Nous voulons être sur le devant de la scène pendant les classiques, c’est pourquoi notre noyau a été renforcé en qualité. Nous avons aussi focalisé notre attention sur les trains de sprint dédiés à Alexander Kristoff, Biniam Girmay et Gerben Thijssen. C’est un secteur que nous souhaitons améliorer en 2022, afin de nous rapprocher davantage de la victoire. Avec Lorenzo Rota et Quinten Hermans, nous avons aussi de solides arguments pour les classiques ardennaises ».

L’entraîneur a poursuivi : « Le mot d’ordre pour cette saison sera le même que l’année précédente, en l’occurrence poursuivre notre progression. Celle-ci s’opère sur plusieurs fronts : du point de vue de la nutrition, de l’équipement, de la cellule Performance, de l’investissement accordé à la préparation avec les camps d’entraînement. Cela nécessite de nombreux changements. Grâce à l’ambiance conviviale qui règne dans l’équipe, ces changements sont grandement facilités. Nous avons la chance de disposer d’un groupe soudé, encadré par une direction sportive forte d’une grande expérience. Nous sommes conscients de nos moyens, et avec humilité nous tenterons de faire encore mieux qu’en 2021 ».

Un nouveau leader qui se sent déjà bien dans le groupe

En recrutant Alexander Kristoff, l’équipe belge a voulu se doter d’un expert en sprints capable de gagner des classiques mais aussi des étapes de grands Tours. En provenance de UAE Team Emirates, le coureur norvégien avait notamment porté le maillot jaune en 2020 sur le Tour de France après sa victoire lors de la première étape à Nice. Récemment arrivé dans l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, le coureur de 34 ans a fait part de ses bonnes sensations : « J’aborde cette nouvelle saison avec un excellent feeling. L’ambiance qui règne dans l’équipe est bien différente que ce que j’ai connu jusqu’à présent, les coureurs et le staff forment une même famille et je m’y sens déjà très bien. J’ai pris mes marques avec l’équipement et j’ai hâte de disputer mes premières courses ».

Les classiques, une étape du Tour de France et les mondiaux sont en ligne de mire pour le vice-champion du monde en 2017 : « Je me réjouis aussi d’enfin faire partie d’une équipe belge, un pays que j’affectionne et que je considère comme ma deuxième patrie. J’aime le projet porté par Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, qui m’a témoigné sa totale confiance. Bien sûr, avec les responsabilités naissent une certaine pression, mais c’est une chose à laquelle je suis habitué. Mon premier objectif sera de briller sur les classiques, je veux pour cela atteindre ma forme dès le mois de mars. Le Tour de France sera bien entendu un rendez-vous important, au même titre que les Mondiaux car le parcours me convient ».