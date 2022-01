L’équipe Jumbo-Visma se montre ambitieuse pour la saison 2022

Publié le 12/01/2022 17:40

L’équipe néerlandaise Jumbo-Visma vient de présenter son équipe aux médias ainsi que ses objectifs pour la saison. Des objectifs particulièrement ambitieux notamment dans les grands Tours et monuments.

C’est lors de la présentation de l'équipe aux médias hier que Richard Plugge, le directeur de l'équipe, a exprimé son enthousiasme pour l'année cycliste à venir. Merijn Zeeman, le directeur sportif, a pour sa part fait écho à l'optimisme de l'équipe. Les dirigeants ont aussi profité de l’événement pour dévoiler les équipes qu’ils comptent présenter pour le Tour de France et le Giro d'Italia. Les ambitions affichées par l’équipe cette année sont ambitieuses, notamment en cherchant des victoires dans les grands Tours, mais aussi aux monuments de 2022. Le point sur les déclarations des dirigeants de l’équipe hollandaise.





Une équipe qui va viser une victoire finale dans le Tour de France

Merijn Zeeman a ainsi déclaré pendant la présentation : « Nous voulons nous battre pour la victoire dans les monuments. Et avec Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, nous visons le plus haut possible sur le Tour également ». Le directeur sportif de l’équipe Jumbo-Visma a ensuite poursuivit lucide : « En 2021, nous avons réalisé le meilleur Tour de notre histoire, avec quatre victoires d'étape et une deuxième place au classement général. Nous ferons tout pour être la meilleure version de nous-mêmes en juillet, mais nous savons que la concurrence est forte. Tadej Pogacarest à nouveau le grand favori et nous faisons partie des challengers ».

Pour ce grand événement, les directeurs de l’équipe néerlandaise ont déjà évoqué six des huit coureurs qui devraient prendre le départ du Tour de France 2022. L’équipe alignera trois leaders que seront Primoz Roglic, Jonas Vingegaard et Wout van Aert. Trois autres coureurs vont les soutenir en la personne de Steven Kruijswijk, Sepp Kuss et Rohan Dennis. Après trois victoires consécutives dans le Tour d’Espagne, Primoz Roglic va tenter de décrocher le maillot jaune cette année. Jonas Vingegaard espère aussi faire mieux que sa seconde place l’an dernier et vise aussi le classement général. Quant à Wout van Aert, en plus de vouloir apporter à l’équipe pendant le Tour, il espère aussi porter le maillot vert sur les Champs-Elysées.





Tom Dumoulin et Tobias Foss pour le Tour d’Italie

Les directeurs de l’équipe Jumbo-Visma ont également évoqué le Tour d’Italie. Pour le Giro, les responsables souhaitent envoyer Tom Dumoulin et Tobias Foss comme leaders de la course transalpine. Le coureur néerlandais, qui avait déjà remporté le Tour d’Italie en 2017, avait fait une pause prolongée la saison dernière. Notez que l’équipe hollandaise n'emmènera pas de sprinteurs en Italie. En plus des deux leaders, son équipe de huit hommes pour le Giro comprendra également Edoardo Affini, Koen Bouwman, Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Chris Harper et Sam Oomen.

La sélection pour le Tour d’Espagne se fera plus tard dans l'année

Le Tour d’Espagne sera aussi au programme de l’équipe Jumbo-Visma. L’occasion pour Primoz Roglic de défendre son titre. Cependant, cette année, le champion slovène devra se battre contre son compatriote Pogacarqui a, lui-aussi, annoncé son intention de faire la Vuelta a España. Les dirigeants ont toutefois précisé que les sélections pour le Tour d’Espagne 2022 seraient faites après le Tour de France.