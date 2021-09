L’équipe Movistar réagit après l’épisode ubuesque de Miguel Ángel López sur la Vuelta

Publié le 07/09/2021 22:45

Suite a l’incident de la 20ème étape du Tour d’Espagne avec Miguel Ángel López, qui avait laissé tout le monde dans la perplexité notamment son équipe, Movistar a réagit en tempérant les choses.

A 20 Km de la fin de la course, alors qu’il était troisième au classement général, le coureur colombien de l’équipe Movistar décidait d’abandonner la Vuelta sur un coup de tête. Ce refus de continuer la course, alors qu’il n’était pas blessé, avait généré une incompréhension totale de la part de tout le monde créant une véritable polémique. Les excuses de Miguel Ángel López auprès de ses coéquipiers ont toutefois convaincus l’équipe de le conserver. Explications…

L’incompréhension de l’abandon de Miguel Ángel López

Alors troisième au classement générale du Tour d’Espagne au départ de la 20ème et avant dernière étape, Miguel Ángel López, souvent surnommé « Superman », s’est fait piéger par une accélération en deux temps d’Adam Yates dans la montée de l’Alto de Moguas (1re cat) à près de 60km de l’arrivée, le coureur colombien a vu s’échapper un groupe composé du leader de la course, Primoz Roglic, son coéquipier et second au classement Enric Mas mais surtout ses concurrents directs pour la troisième place, Adam Yates et Jack Haig. Se retrouvant seul, le coureur de la Movistar a tenté de rouler pour boucher l’écart mais peine perdue. Voyant le podium s’envoler, le coureur colombien s’est alors arrêté sur le bord de la route abandonnant la course et générant une incompréhension totale car la cinquième place lui tendait quand même les bras.

Un refus de reprendre la course difficile à comprendre

Malgré le fait qu’un de ses coéquipier et ses directeurs sportifs ont tenté de le raisonner et de lui faire reprendre la course, Miguel Ángel López s’est obstiné et est finalement monté dans la voiture de l’équipe. Interrogé plus tard, Eusebio Unzué, son manager, a expliqué : « Le genre d'attitude qu'il a adoptée ne peut pas être justifié. Mais il est clair que c'est la frustration et le fait de ne pas se sentir capable d'être au niveau des meilleurs qui l'ont fait sombrer. Il n'a pas pu gérer ce moment et il a coulé » avant d’ajouter : « Il a atteint un point où il ne pouvait plus continuer à pédaler. Sa tête s'est déconnectée ».

Sa compagne le défend attaquant Movistar et donnant une autre version

Sur Instagram, la compagne de Miguel Ángel López a cependant donné une version un peu différente des faits qui ont été présentés attaquant les directeurs sportifs de l’équipe Movistar. : « Pour des raisons de commodité, ils nous ont fait taire » avant d’ajouter : « Le plus sûr, c'est de vivre trompé. Bien qu'une déclaration ait été faite, j'espère qu'un jour ils connaîtront la vérité ». Son épouse assure effectivement, que les directeurs sportifs de l’équipe auraient en réalité demandé au coureur d’arrêter de rouler pour réduire l’écart alors que son coéquipier Enric Mas était dans l’échappée.

Pas d’exclusion après les excuses de Miguel Ángel López

Lundi, le patron de l’équipe espagnole Movistar avait reconnu qu’une séparation avec effet immédiat du coureur colombien était une option envisagée. Dans un communiqué. « Superman » s’est toutefois excusé pour son comportement : « Je veux m'excuser auprès de mes coéquipiers. Nous étions une équipe réduite, avec seulement cinq coureurs pour finir cette Vuelta, dont trois d'entre eux étaient focalisés sur les devoirs d'équipier, et ils ont roulé avec leur cœur pour nous, en donnant 100%. Cela a été une situation difficile ». Des excuses de la part du talentueux grimpeur colombien qui ont apparemment suffit pour ne pas être exclu de l’équipe espagnole.

