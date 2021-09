L’équipe Qhubeka NextHash en difficulté financière ?

Publié le 01/09/2021 17:40

L’équipe cycliste sud-africaine Qhubeka NextHash a informé ses coureurs et son personnel d’un retard de paiement des salaires du mois d’août. Les sponsors seraient à la traîne pour verser l’argent.

Qhubeka NextHash a été la première équipe africaine à se présenter sur le Tour de France. Créée en 1997 par Douglas Ryder, qui est à la fois le propriétaire et l’un des coureurs, l’équipe serait dans le dur mais cela ne semble pas inquiéter le responsable des relations publiques et du marketing du groupe. Explications…

Qhubeka NextHash : retard dans les paiements de salaires

Ce sont nos confrères du magazine « Cyclingnews » qui ont révélé l’information. Les coureurs et le personnel ont été informés lundi après-midi, par un e-mail de la direction, qu’il y aurait un retard dans le paiement des salaires du mois d’août. Le courrier électronique, révélé par nos confrères, précise ainsi : « Nous avons connu un retard inattendu avec les paiements des partenaires et nous attendons actuellement l'arrivée de l'argent des sponsors dans notre compte bancaire néerlandais pour payer les salaires d'août ». L’e-mail de la direction ajoute : « Dès que l'argent du parrainage sera déposé, les paiements seront effectués. Au nom de l'équipe de direction, je vous présente mes excuses pour ce retard inattendu ».

La direction de l’équipe reste confiante pour l’avenir

Interrogé par nos confrères sur le problème de paiement, Damian Murphy, le responsable des relations publiques et du marketing de Qhubeka NextHash, a indiqué : « il a déjà été bien documenté que cette saison a été un défi juste pour garder l'équipe sur la route ». Le responsable a toutefois souligné que la direction de l’équipe avait trouvé des solutions. « C'est une saison différente dans ce sens, en raison de la nature du financement de l'équipe cette année, il pourrait y avoir des contretemps, mais ce que nous pouvons apprécier de la direction de notre équipe, c'est qu'elle a toujours été très ouverte et honnête et qu'elle a communiqué les scénarios à l'équipe ».

Les objectifs de participation de l’équipe maintenus

Damian Murphy, bien qu’ayant déclaré être déçu que l’e-mail interne sur le retard des paiements ait été révélé, assure que les objectifs du groupe restaient inchangés. L’équipe terminera bien le Tour d’Espagne et sera bien présente avec une équipe forte pour le Benelux Tour ainsi que le Tour de Grande-Bretagne selon le responsable. Aucune information n’a cependant filtré sur le sponsor qui n’a pas correctement financé le groupe. Cela pose toutefois des questions sur la stabilité financière de l’équipe. Notez que celle-ci avait changé de nom de Team Qhubeka Assos à Qhubeka NextHash à la veille du Tour de France.

Qhubeka NextHash : des problèmes pour trouver des sponsors

L’équipe sud-africaine a effectivement connu des années difficiles pour trouver des sponsors. Sans l’arrivée à la dernière minute du parrainage d’Assos l’hiver dernier, l’équipe aurait sans doute été contrainte d’arrêter. Le coureur belge Victor Campenaerts avait déclaré, un mois avant la confirmation de l’équipe, que celle-ci avait besoin d’un nouveau sponsor. L’accord avec NextHash pour une période de 5 ans en juin dernier a permis au groupe de trouver un second souffle.





Qhubeka NextHash | ©