Mark Cavendish fera sa première apparition de l'année sur le Tour d’Oman

Publié le 07/02/2022 16:10

Le directeur sportif de Quick-Step Alpha Vinyl s'est exprimé sur le Tour d'Oman et le retour de Mark Cavendish.

Le Tour d’Oman est de retour du 10 au 15 février après deux ans d’absence et les sprinteurs devraient rapidement briller lors de cette 11e édition du Tour of Oman, à condition de survivre aux pièges venteux des deux premières étapes menant à l'Oman Convention and Exhibition Center et à la corniche de Suhar.

© WoutBeel

Mark Cavendish sur le Tour d'Oman 2022

La formation Quick-Step - Alpha vinyl a annoncé via un communiqué le retour de Mark Cavendish, le coureur actif le plus titré du peloton, avec 156 victoires à son actif, Mark Cavendish entamera sa cinquième saison avec le Wolfpack au Tour d'Oman, épreuve qu'il avait remporté en 2011, sur le front de mer de Matrah, qui accueillera désormais l'arrivée de la dernière étape.

Il s’agit de la première course du Britannique en 2022, depuis qu'il avait passé la nuit dans une unité de soins intensifs à l'hôpital après une collision au vélodrome de Kuipke lors des Six jours de Gand. Une lourde chute qui lui avait valu un pneumothorax et deux côtes cassées.

Il sera accompagné de l'expérimenté Iljo Keisse, du vice-champion de Lombardie Fausto Masnada, de Mauro Schmid, de Stijn Steels, ainsi que des néo-professionnels Stan Van Tricht et Ethan Vernon pour la deuxième sortie de l'année au Moyen-Orient.

Les mots du directeur sportif Quick-Step Alpha Vinyl

"Le Tour d'Oman est de retour et propose un beau parcours, avec de nombreuses arrivées d'étapes déjà utilisées lors des précédentes éditions. Nous allons essayer d'être dans le mélange avec Mark dans les sprints massifs, et si possible, faire quelque chose avec Fausto dans le classement général. Il vient de rentrer d'un camp d'entraînement et est motivé pour lancer sa saison. Globalement, nous y allons avec une équipe solide, capable d'obtenir de bons résultats", a déclaré le directeur sportif de Quick-Step Alpha Vinyl, Klaas Lodewyck.