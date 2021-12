Mark Cavendish prolonge d’un an son contrat avec Deceuninck - Quick-Step

Publié le 07/12/2021 12:00

Après une très bonne saison 2021, Mark Cavendish a décidé, à 36 ans, de signer pour une saison de plus avec l’équipe Deceuninck - Quick-Step. Sans doute la dernière saison de sa carrière.

À 36 ans, Mark Cavendish n’entend pas prendre sa retraite sportive. Le coureur britannique, qui soufflera ses 37 bougies en mai 2022, vient de prolonger son contrat d’un an avec la Deceuninck – Quick-Step. C’est avec cette équipe qu’il a retrouvé un second souffle l’an dernier après un passage à vide en 2020 et des saisons difficiles entre 2016 et 2019. Le champion natif de l’île de Man a égalé, en 2021, le record de victoires d’étapes sur le Tour de France d’Eddy Merckx. Une saison de plus pourrait donc lui donner l’opportunité de passer devant la légende belge. Cependant, il semblerait que l’intérêt de l’équipe de prolonger avec le sprinter soit d’un autre ordre comme l’a expliqué le directeur général de l’équipe belge.

Mark Cavendish heureux de prolonger d’une saison

Cela faisait des semaines que le coureur britannique et l’équipe Deceuninck - Quick-Step étaient en négociations pour une prolongation de contrat. Après une saison exceptionnelle, le maillot vert de l’édition 2021 du Tour de France souhaitait une augmentation de salaire. Dans une interview donnée à la mi-septembre, Patrick Lefevere, le directeur général de l’équipe Deceuninck - Quick-Step se montrait inflexible sur le salaire du coureur et de nombreux observateurs pensaient d’ailleurs que l’expérience Deceuninck - Quick-Step avec le sprinter allait s’arrêter là.

À l’annonce de la signature de la prolongation de son contrat d’une année avec la Deceuninck – Quick-Step, Mark Cavendish a déclaré : « Je suis incroyablement fier et heureux d'avoir conclu un nouvel accord avec Deceuninck - Quick-Step. Il y a un an, lorsque je suis arrivé dans l'équipe, je n'ai pas caché mon admiration pour ce que fait cette équipe et combien j'étais heureux de revenir ici. J'ai su dès ma première visite que cette équipe avait un esprit de famille unique, et c'est une culture qui demeure à ce jour. Les 12 derniers mois ont été phénoménaux et le soutien que j'ai reçu de l'équipe et du personnel m'a rendu très émotif à certains moments. J'ai vraiment hâte de créer d'autres souvenirs spéciaux ensemble au cours des 12 prochains mois ».

Un record de victoires au Tour de France en mire ?

Patrick Lefevere se félicitait, lui-aussi de cette prolongation. Le patron de l’équipe belge a notamment tenu à souligner l’importance du coureur dans le groupe : « Le monde entier a vu ce qu'il a fait cette année. Ce qu'il n'a pas vu, c'est la façon dont il parle et dirige l'équipe et encourage tout le monde. Nous avons un groupe très soudé ici et Mark incarne toujours cet esprit, et même s'il est celui qui franchit la ligne les mains en l'air, il est le premier à reconnaître le travail de l'équipe, ce qui signifie beaucoup pour tout le monde. Nous sommes plus qu'heureux de pouvoir continuer l'histoire avec Mark pour une année de plus ».

Beaucoup espèrent que cette ultime saison pourrait permettre à Mark Cavendish de battre le record d’Eddy Merckx qu’il avait égalé. Si l’on en croit Patrick Lefevere, cela ne risque cependant pas d’arriver. Le patron de l’équipe belge avait indiqué en septembre dernier qu’il ne pensait aligner qu’un seul sprinter dans l’édition 2022 de la grande boucle et que sa préférence irait vers Fabio Jakobsen.