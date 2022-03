Milan-San Remo : La course vue au travers des données Strava

Publié le 19/03/2022 18:30

Aujourd’hui la « Primavera » le premier Monument de la saison, Milan - San Remo n’a pas manqué de nous offrir du spectacle avec la victoire de Matej Mohoric.

Matej Mohoric (Bahrain Victorious) a remporté la 113e édition de Milano-Sanremo le premier Monument de la saison, après une attaque tardive dans la descente de Poggio. À l'arrivée sur la Via Roma, il devance Anthony Turgis (TotalEnergies) et Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix).

Résultat final Milan-San Remo 2022

- Matej Mohoric (Bahrain Victorious) - 293km en 6h27'49", vitesse moyenne 45.331 km/h - Anthony Turgis (TotalEnergies) à 2" - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) st.

S'exprimant quelques secondes après l'arrivée d'étape, Matej Mohoric a déclaré : « J'ai pensé à cette course tout l'hiver. J'ai travaillé pour être en forme pour Milan-Sanremo même si je suis tombé malade en février et que j'ai chuté aux Strade Bianche. Je n'ai jamais cessé de croire que je pouvais gagner. Mon plan était de faire ma meilleure descente et de la risquer un peu. J'ai fait le plein d'essence. C'est incroyable de gagner Milan-Sanremo !"





Les données Strava des coureurs sur Milan - San Remo 2022

Tadej Pogacar qui aura lancé pas moins de quatre attaques dans le Poggio sans finalement réussir à prendre le large repars tout de même 3 KOM et un second meilleur temps aujourd'hui ! Côté vitesse il aura parcouru 289,4km à 45,4Km/h de moyenne avec une pointe à 95km/h, une cadence moyenne de 89 et 128 au maximum.

Alex Dowsett qui partage ses données de puissance, on peut constater qu’il aura passé 22 minutes et 12 secondes dans l’intervalle 484 - 2 000 Watts avec pic à 1200 watts ce qui représente 15,01W/kg. Finalement sur les 300km qu’il aura parcouru aujourd'hui, il aura déployé 255W de puissance moyenne pondérée.

Mathieu Van Der Poel a visiblement bien travaillé sa reprise avec ce très joli podium pour son retour, il nous partage aussi ses données de puissance avec une moyenne pondérée à 266 watts sur 301,33km. Un puissance max de 1358 watts tenue sur 5 secondes à 105 rpm ce qui représente 17,5 w/kg.

Wout Van Aert, prend trois KOM dont un sur la première partie du Poggio et aura fait la course à 44,5Km/h de moyenne avec une pointe à 86km/h.

Michael Valgren, qui prend la 25ème place aujourd'hui, aura déployé une puissance moyenne pondérée de 256w avec un pic à 1065 watts. Il en profite pour récuérer un KOM sur la seconde partie de la Cipressa.