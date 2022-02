MILAN-SANREMO 2022 : Quelques nouveautés pour la 113ème édition

Publié le 11/02/2022 18:50

Le samedi 19 mars 2022, le premier Monument de la saison, Milan-San Remo fait son retour.

Cette saison, Milan-SanRemo présente à nouveau le parcours traditionnel comprenant le Turchino, le Capi, la Cipressa et le Poggio avant l'arrivée via Roma après 293 km de course. La grande nouveauté de cette 113ème édition 2022, ce sera le départ du vélodrome historique milanais Maspes-Vigorelli. Après le passage de la ville, le km 0 débutera comme d'habitude via della Chiesa Rossa.

Le parcours classique de Milan-San Remo 2022

Le 113e Milan-Sanremo présenté par Eolo se courra, le samedi 19 mars, sur son parcours classique. Le Passo del Turchino est de retour après deux ans. 293 kilomètres mèneront les coureurs depuis le départ proprement dit de Via della Chiesa Rossa, Milan, jusqu'à la ligne droite finale de Via Roma, Sanremo.

Pour la première fois de son histoire, le Milano-Sanremo partira du Vélodrome de Maspes-Vigorelli qui a déjà accueilli le Giro d'Italia, le Giro di Lombardia et de nombreux Six Jours, mais jamais le départ de la Classicissima.

Milano-Sanremo longe la route classique qui, depuis plus de 110 ans, relie Milan à la Riviera Italienne à travers Pavie, Ovada, le Passo del Turchino qui mène à Gênes Voltri. De là, il roule vers l'ouest à travers Varazze, Savona, Albenga jusqu'à Imperia et San Lorenzo al Mare où, après l'enchaînement classique du Capi (Mele, Cervo et Berta), les coureurs affronteront les deux ascensions ajoutées au cours des dernières décennies : la Cipressa (1982) et le Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa s'étend sur un peu plus de 5,6 km avec une pente de 4,1 %. La descente très éprouvante redescend sur la SS 1 Aurelia.

Les derniers kilomètres de Milan-SanRemo 2022

L'ascension de Poggio di Sanremo commence avec 9 km restant à l'arrivée (3,7 km, pente moyenne inférieure à 4%, maximum 8% dans le segment avant d'arriver au sommet de la montée). La route est légèrement plus étroite, avec 4 virages en épingle à cheveux dans les 2 premiers kilomètres. La descente est éprouvante, sur des routes asphaltées en lacets, étroites par endroits et avec des lacets jusqu'au croisement avec la SS 1 Aurelia.

La dernière partie de la descente entre dans la ville de Sanremo. Les 2 derniers kilomètres sont sur de longues routes urbaines rectilignes. Il y a un virage à gauche sur un rond-point à 850 m de la ligne d'arrivée. Le dernier virage, menant à la ligne droite de Via Roma, est à 750 m de la ligne d'arrivée.