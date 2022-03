Milan-Turin 2022 : Le parcours en détail, les équipes, la diffusion.

Publié le 14/03/2022 17:20

La 103e édition de Milan-Turin aura lieu dans deux jours, le 16 mars, trois jours avant Milan-SanRemo.

La Milano-Torino partira de Magenta, une commune Italienne proche de Milan et se terminera à Rivoli à proximité de Turin après 199 km de course sur un parcours qui donnera l’occasion de briller aux sprinters. Au total, 20 équipes prendront place sur la ligne de départ.

Le parcours de Milan Turin 2022 en détail

La 103e édition de la plus ancienne des courses suivra un parcours essentiellement plat, à l'exception de la traversée de la région de Canavese, qui présente quelques petites bosses qui ne sont ni longues ni raides. Le parcours part de Magenta et traverse la haute vallée du Pô sur des routes plates entourées de rizières, en passant par Novara et Vercelli pour arriver dans la zone du Canavese après Cavaglià, Viverone et Bollengo.

La zone du Canavese présente de petites bosses qui se poursuivent au nord de Turin dans la zone du Parco della Mandria. À l'entrée du Val di Susa, la route redevient sensiblement plate jusqu'à l'arrivée. Dans les villes traversées par le parcours, on rencontre comme d'habitude des ronds-points, des îlots de circulation et des dos d'âne. Les 10 derniers kilomètres sont pratiquement plats jusqu'à l'arrivée à Rivoli et les 5 derniers kilomètres suivent des routes en ville plates et très larges, avec de larges ronds-points. Le dernier virage est situé à 400m de l'arrivée. La ligne droite d'arrivée est longue de 400m, et large (8,5m de largeur) qui sera le théâtre d’un sprint massif pour la victoire.

Les équipes présentes sur Milano-Torino 2022

20 équipes (14 WorldTeams et 7 ProTeams) de 7 coureurs chacune, l'équipe Gazprom-Rusvelo n'étant plus participante à cette édition.

ÉQUIPE AG2R CITROEN

ÉQUIPE ASTANA QAZAQSTAN

BORA - HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION - EASYPOST

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX

ISRAEL - PREMIER TECH

MOVISTAR TEAM

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO

TEAM DSM

TREK - SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

ALPECIN-FENIX

BARDIANI CSF FAIZANE

DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

ÉQUIPE ARKEA - SAMSIC

TOTALENERGIES

"Le Milano-Torino est un classique incontesté du cyclisme et nous sommes fiers de voir de grands athlètes enfourcher à nouveau leur vélo sur les routes de notre région - déclare Fabrizio Ricca, conseiller pour le sport de la Région Piémont - Ce qui les attend, c'est un parcours de sprinters plein d'adrénaline qui se terminera dans la ville de Rivoli. Ce seront 200 kilomètres de sport exceptionnel dans un paysage étonnant, plein de charme, de nature et de culture. Le Piémont s'avère être une terre pleine d'opportunités pour de grandes courses".

Paolo Bellino, PDG de RCS Sport, a déclaré : "Nous avons travaillé pour créer différentes combinaisons entre nos courses cyclistes et, en même temps, revenir à la tradition, avec Milan comme point central, en accueillant d'abord le départ du Milano-Torino, puis celui du Milan-Sanremo. Nous sommes très heureux parce que nous recommençons avec une grande course et un nouveau parcours : après avoir traversé la région de Canavese, nous arriverons dans la belle Rivoli, une ville avec une grande histoire et tradition."

Mauro Vegni, directeur du cyclisme de RCS Sport, a déclaré : "Nous avons voulu faire revenir la plus ancienne classique du monde, la Milano-Torino, au printemps comme au début de sa longue histoire. Cela contribuera à valoriser davantage cette course qui entrera dans le calendrier le 16 mars entre Tirreno-Adriatico et Milano-Sanremo. Cette classique, au charme unique, retrouvera ainsi son identité originale, comme par le passé".

Comment regarder Milan-Turin 2022 ?

La diffusion se fera sur Eurosport en direct le 16 mars 2022 et ensuite en rediffusion.