Publié le 25/09/2020 18:10

Surpuissant, l'Italien F.Ganna s'est offert le titre mondial cet après-midi en roulant à près de 53km/h. Il devance le Belge W.Van Aert et le Suisse S.Kung. Auteur d'une belle performance, le Français R.Cavagna se classe 7ème.

Le podium élites hommes mondial CLM 2020 | © UCI

Deuxième jour de ces Championnats du Monde sur route, accueillis par la belle Italie où paysages, ambiance chaleureuse et repas alléchant sont au rendez-vous. Pas le temps de se laisser déconcentrer pour les coureurs, le titre mondial de l’effort solitaire s’est joué cet après-midi aux alentours d’Imola. Qui pour succéder à Rohan Dennis sur ce circuit extrêmement rapide ? Le gratin mondial des garçons qui savent rouler vite est bel et bien présent avec l’Australien tenant du titre, l’Italien Filippo Ganna, les Belges Wout Van Aert et Victor Campenaerts, le Suisse Stefan Kung, le Britannique Geraint Thomas, et les Français Benjamin Thomas et Rémi Cavagna.

Moins de 32 kilomètres permettront de départager ses garçons, un effort relativement court puisqu’ils sont habitués à des distances allant jusqu’à 50 kilomètres. On s’attendait à ce que ça roule vite, et nous n’avons pas été déçu, accrocher vos ceintures !

Filippo Ganna s'envole vers le titre | © UCI

52,98km/h c’est la vitesse moyenne à laquelle l’Italien Filippo Ganna a roulé pour boucler les 31,7km en 35’54’’ et s’emparer du titre mondial. A 24 ans, cet habitué des efforts solitaires tant sur piste en poursuite que sur route, est le nouveau champion du Monde de la discipline. Il devance de 26 secondes le Belge Wout van Aert et de 29 secondes le Suisse Stefan Kung. Très belle prestation de l’Auvergnat Rémi Cavagna, qui se classe 7ème à 48’’ du vainqueur. Avec des hommes comme Campenaerts 8ème ou encore Tom Dumoulin 10ème, on peut dire que le Français décroche une belle performance. L’autre tricolore au départ, Benjamin Thomas, se classe 22ème. L’Italien Ganna a dominé la concurrence sur ce parcours roulant et rapide, en reléguant son dauphin à 26’’, alors que derrière les écarts sont beaucoup plus serrés.

L'émotion de Ganna à l'arrivée | © UCI

Après les titres d’Anna Van der Breggen et de Filippo Ganna, on se retrouve ce week-end pour les épreuves en ligne : 143 kilomètres demain pour les femmes et 258 kilomètres dimanche pour les hommes.

Classement championnat du monde contre-la-montre hommes :

Filippo Ganna (ITA) en 35’54’’ Wout Van Aert (BEL) à 26’’ Stefan Kung (SUI) à 29’’ Geraint Thomas (GBR) à 37’’ Rohan Dennis (AUS) à 39’’ Kasper Asgreen (DAN) à 47’’ Rémi Cavagna (FRA) à 48’’ Victor Campenaerts (BEL) à 52’’ Alex Dowsett (GBR) à 1’06’’ Tom Dumoulin (NED) à 1’14’’

Par Maëlle Grossetête