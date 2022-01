Notre top 7 des changements de maillots cyclistes 2021/2022

Publié le 06/01/2022 19:10

L'intersaison est souvent sujette aux changements de sponsors et partenaires, donnant eux-mêmes lieu à la mutation des tuniques. Petit florilège des plus notables !

Quick-Step Alpha Vinyl

Nouveau sponsor, nouvelles teintes. Exit la menuiserie Deceuninck, au logo entièrement bleu, et retour des planchers Quick-Step en force, avec l’emphase de leurs sols Alpha Vinyl. Naturellement, le blanc s’y trouve gagnant, refaisant son apparition sur les bras et le dos des coureurs. On peut également noter la disparition du fameux logo Lidl sur les avant-bras du maillot, qui incarnait si bien le côté populaire du cyclisme. En outre, on ne peut qu’admirer le formidable accord de cette tunique avant le maillot de champion de France de Rémi Cavagna. Même à la FDJ, le bleu-blanc-rouge n’y était pas aussi distingué !

Le splendide maillot de champion de France de Rémi Cavagna emmenant un Wolfpack relooké | © Quick-Step Alpha Vinyl

Bora-Hansgrohe

L’an passé, la formation allemande arborait un dégradé de couleurs du blanc au noir en passant par de multiples teintes de vert. Idéal pour relier le noir des cuisines BORA au thème des douches Hansgrohe. Cette année, l’équipe de Maximilian Schachmann a davantage tranché. Un rectangle émeraude recouvre ainsi l’ensemble du maillot, replaçant le noir sur les manches. Cette importante mutation est très certainement à mettre au compte d’un changement d’équipementier, Le Col remplaçant Sportful. Avec cette teinte unique dans le peloton, le pari de la visibilité est gagné d’avance.

Et celui de la performance est également clamé par le PDG de la marque lui même. En effet, celui affirme que ces maillots et cuissards permettront à la formation de gagner en aérodynamique sur leurs tenues grâce à de nombreux tests réalisés en soufflerie. Les fameux gains marginaux..

Le champion olympique Matthew Walls avec la nouvelle tunique de l'équipe BORA-Hansgrohe | © BORA-Hansgrohe

Movistar

Vous n’aimiez pas ce bleu clair criard que la formation espagnole avait adopté depuis quelques années ? Et bien vous allez être ravis ! Celui-ci se réduira désormais au simple logo de l’enseigne téléphonique, laissant un bleu-marine recouvrir l’ensemble du corps des hommes et des femmes de l’équipe. La substitution de l’équipementier Alé par son compatriote transalpin La Passione s’avère assurément payant d’un point de vue esthétique ! Cette tunique sera identique pour les formations masculines et féminines.

Sara Martin et Alejandro Valverde présentent le nouveau maillot Movistar | © Movistar

INEOS-Grenadiers

Et si une petite touche de grenat sur les manches et les hanches pouvait faire toute la différence ? C’est l’idée apportée par Bioracer, en remplacement du mythique Castelli. Et du côté de Vélo 101, on l’approuve totalement ! Cet ajout égaye réellement une tunique ordinairement sombre, facilitant également la reconnaissance de l’équipe depuis une vue d’hélicoptère. En outre, plutôt qu’une simple bande verticale sur le torse comme c’était le cas l’an passé, ce choix représente mieux l’identité visuelle de la marque.

Richard Carapaz, son vélo doré et son nouveau maillot INEOS-Grenadiers | © INEOS Grenadiers

Lotto-Soudal

Dans la même tendance, voici Lotto-Soudal. Là aussi, l’équipe a fait la peau au noir, couleur des colles Soudal, pour étendre largement le rouge de la loterie belge sur le haut des bustes, revenant ainsi aux traditions de la formation. Il en ressort une tunique plus éclairée et plus vive, où l’association de blanc et rouge resplendit parfaitement. La reconnaissance aérienne sera également plus aisée, et agréable.

Le maillot 2022 de l'équipe Lotto-Soudal | © Lotto-Soudal

BikeExchange-Jayco

Forcément, quand on change de sponsors, on change de couleurs. La tunique de l’an passé est totalement refondue pour laisser également place à des teintes plus vives, plus joyeuses. Celles-ci s’imprègnent évidemment de l’identité visuelle du constructeur de camping-cars Jayco, mais puisent aussi dans les couleurs traditionnelles de l’équipementier Giant, nouveau-venu du côté de l’équipe australienne. Ses déclinaisons genrées, Liv pour Mesdames et CADEX pour Messieurs, donnent lieu à une distinction de tons entre les formations masculines et féminines. Si la première s’imprègne d’un dégradé les bleu, la seconde voit l’apparition de bandes roses sur son maillot et son cuissard. Enfin, il est à noter que les tenues sont conçues par Alé et sa ligne Alé PR-S, dont les tissus, les coupes et les ajustements sont conçus spécifiquement pour les coureurs. Cette même ligne, dans une version personnalisée, est également proposée aux amateurs.

Le maillot des formations masculines et féminines de l'équipe BikeExchange-Jayco | © BikeExchange-Jayco

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope

La transition effectuée vers la gent féminine, nous terminons ce top par la plus grande réussite de l’intersaison : la tunique tricolore de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Effectivement, on était un peu déçus du manque de caractère de la majeure blanche précédente. L’arrivée de la marque espagnole Gobik à la confection a totalement changé la donne. Recouvrant les torses d’un bleu roi, parsemé de rouge et de blanc sur les épaules et les manches, « ce nouveau DESIGN respecte à la fois l’histoire et la passion de l’équipe pour le drapeau tricolore, mais aussi l’envie de devenir une équipe de référence en termes d’innovation, de performance et d’image", comme déclaré par le manager en personne, Stephen Delcourt. On sera ravi de le voir étrenné pendant une semaine sur le premier Tour de France Féminin de l’Histoire !

Le maillot 2022 de la formation FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | © FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

Par Jean-Guillaume Langrognet