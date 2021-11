Nouveau nom, nouveaux coureurs, nouveaux objectifs 2022 pour BikeExchange

Publié le 29/11/2021 13:40

Le Team BikeExchange, change de nom en 2022 et sera nommé Team BikeExchange Jayco. L’équipe australienne cherche à se reconstruire avec une nouvelle formation et l’objectif de glaner des victoires à tous les niveaux.

"Nous pouvons être très satisfaits du travail qui a été fait cette année par le personnel de performance, qui a fait un travail exceptionnel avec les directeurs sportifs et le personnel technique", a expliqué le directeur général Brent Copeland."Avec notre propriétaire d'équipe Gerry Ryan, qui est profondément impliqué dans ces décisions importantes de l'équipe, je crois vraiment que nous avons fait une analyse détaillée de la saison dernière et nous sommes convaincus que les décisions ont été prises dans le meilleur intérêt de l'équipe, à la fois en ce qui concerne la sélection des coureurs ainsi que les objectifs et les ambitions de l’équipe."





Reconstruction et objectifs de victoires pour BikeExchange Jayco 2022

Après divers changements structurels de l'équipe australienne au cours de la saison 2020, 2021 a été une année d'ajustement et de développement, l'équipe étant désormais optimiste à l’approche de sa deuxième décennie dans le peloton.

Le directeur sportif en chef Matt White a déclaré : « Les Grands Tours sont bien sûr des objectifs très importants, notamment avec des leaders comme Simon Yates et Michael Matthews, mais dans cette phase de reconstruction, gagner des courses n'importe où et partout est également crucial. Avec ces changements à l'esprit, nous modifierons certains de nos objectifs pour la saison à venir, et cela implique également d'adapter notre style de course si nécessaire. »





Des jeunes et des ambitions pour BikeExchange Jayco

Pour 2022, l’équipe de 28 coureurs, avec sept nouveaux coureurs de sept pays différents rejoignant l'équipe australienne, un équilibre entre l'expérience et la motivation des jeunes sera essentiel, alors que l'équipe entamera sa 11e saison dans le WorldTour.

"Nous avons un mélange de jeunes talents et de mains expérimentées qui entreront dans l'équipe l'année prochaine", a poursuivi White. "Avec deux jeunes coureurs de piste de classe mondiale à Kelland O'Brien et Campbell Stewart, nous allons les faire passer dans les rangs du WorldTour sur route et ils ont été spécifiquement amenés à travailler avec Kaden Groves, notre star du sprint en développement. Avoir un train de sprint jeune et en développement autour de Kaden de manière cohérente, avec des coureurs du même âge qui peuvent apprendre et gagner ensemble, c'est un domaine que nous considérons comme une excellente opportunité pour nous de remporter des victoires en 2022.

Alex Balmer et Jesus David Peña sont évidemment de grands jeunes talents, Balmer continuera au plus haut niveau dans le monde du VTT tout en continuant à se développer en tant que coureur sur route de classe mondiale. Peña nous arrive avec peu d'exposition européenne, en grande partie à cause des restrictions COVID au cours de ses deux premières années en dehors des rangs juniors, mais nous l'aiderons à l'assimiler à la scène européenne et nous croyons vraiment en son talent brut.

Ensuite, en termes d'expérience, nous perdons certains de nos gars expérimentés plus âgés, donc les remplacer par les bonnes personnes était crucial. L'un est Lawson Craddock, qui est réputé pour être un coéquipier fiable sur une variété de terrains. Il a de nombreuses années d'expérience au niveau du World Tour, mais aura également l'opportunité de se challenger pour des objectifs personnels.

Matteo Sobrero, qui a remporté l'un des plus gros contre-la-montre de l'année en battant le champion du monde Filippo Ganna pour remporter les championnats d'Italie, nous rejoint également avec le pedigree WorldTour en tant que coureur de soutien pour les grands leaders du classement général. Nous pensons également que Matteo peut continuer à atteindre de nouveaux sommets personnels avec nous pour aller de l'avant.

Ensuite, notre signature finale est Jan Maas, un autre coureur que nous sommes ravis d'avoir à bord et de poursuivre son développement. Il a une grande expérience au niveau continental, et je suis sûr qu'il sera d'une grande valeur en montagne dans les courses clés l'année prochaine.

Les coureurs Team BikeExchange Jayco pour 2022 :

Alex Balmer (SWI, 21) Nouveau coureur pour 2022

Jack Bauer (NZL, 36 ans)

Sam Bewley (NZL, 34 ans)

Lawson Craddock (USA, 29 ans) Nouveau coureur pour 2022

Kevin Colleoni (ITA, 22)

Luke Durbridge (AUS, 30 ans)

Alex Edmondson (AUS, 27)

Tsgabu Gramay (ETH, 30 ans)

Lucas Hamilton (AUS, 25 ans)

Michael Hepburn (AUS, 30 ans)

Damien Howson (AUS, 29 ans)

Amund Grøndahl Jansen (NOR, 27)

Kaden Groves (AUS, 22)

Chris Juul-Jensen (DEN, 32 ans)

Tanel Kangert (EST, 34)

Alex Konychev (ITA, 23)

Jan Maas (NED, 25 ans) Nouveau coureur pour 2022

Michael Matthews (AUS, 31)

Cameron Meyer (AUS, 33 ans)

Luka Mezgec (SLO, 33 ans)

Kelland O'Brien (AUS, 23) Nouveau coureur pour 2022

Jesús David Peña (COL, 21) Nouveau coureur pour 2022

Callum Scotson (AUS, 25)

Nick Schultz (AUS, 27)

Dion Smith (NZL, 28)

Matteo Sobrero (ITA, 24) Nouveau coureur pour 2022

Campbell Steward (NZL, 23) Nouveau coureur pour 2022

Simon Yates (GBR, 29 ans)