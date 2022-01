Nouvelles tenues pour BikeExchange-Jayco 2022

Publié le 03/01/2022 11:00

Nouveau look pour l'équipe australienne qui accueille de nouveaux partenaires.

L'équipe australienne Team BikeExchange-Jayco présente son nouveau look 2022, intégrant les couleurs bien connues de la marque Giant pour l'équipe masculine du WorldTour, et pour la première fois dans l'histoire de l'équipe, une identité distincte pour l'équipe féminine du WorldTour, intégrant la couleur aubergine de la marque Liv.

Les tenues sont conçues par Alé et sa ligne Alé PR-S, dont les tissus, les coupes et les ajustements sont conçus spécifiquement pour les coureurs. Cette même ligne, dans une version personnalisée, est également proposée aux amateurs.



Le partenariat avec Giant Group, la société mère des marques Giant, Liv et CADEX, marque une étape importante pour l'équipe Australienne, qui entame sa 11ème saison dans le peloton du WorldTour.

Equipe masculine BikeExchange-Jayko 2022

L'équipe masculine accueillera de nouvelles recrues : Alexandre Balmer (SUI), Lawson Craddock (USA), Dylan Groenewegen (NED), Jan Maas (NED), Kelland O'Brien (AUS), Jesús David Peña (COL), Matteo Sobrero (ITA) et Campbell Stewart (NZL). Cet apport de forces et de capacités diverses, allant de la vitesse pure de Groenewegen au sprint aux prouesses de Sobrero en contre-la-montre, est important pour l'équipe, qui cherche à se battre non seulement dans les courses WorldTour de plus haut niveau, mais aussi à remporter de nombreuses victoires. Les huit nouvelles recrues rejoindront les coureurs déjà en place, notamment le champion de la Vuelta a España et du Giro d'Italia, Simon Yates, et le vainqueur d'une étape du Tour de France et du maillot vert, Michael Matthews.

Équipe féminine BikeExhange-Jayko 2022

L'équipe féminine connaîtra son plus important changement d'effectif depuis la création de l'équipe en 2012, en accueillant Georgia Baker (AUS), Kristen Faulkner (USA), Nina Kessler (NED), Alexandra Manly (AUS), Ruby Roseman-Gannon (AUS) et Chelsie Tan Wei Shi (SGP). Les six nouvelles recrues travailleront aux côtés d'Amanda Spratt, leader de l'équipe et deux fois sur le podium du Giro Rosa, prête pour sa 11ème saison avec l'équipe.