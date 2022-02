Omloop Het Nieuwsblad : le point sur la course à J-1

Publié le 25/02/2022 12:30

Demain, à Gand, sera officiellement lancée la saison des classiques belges, avec son célèbre GP d’ouverture : le Het Nieuwsblad. Parcours, enjeux, favoris… On fait le point ici !

Un parcours classique

Course indécise, accessible aux sprinteurs mais aux mains des puncheurs, le Het Nieuwsblad n’a pas changé sa formule coutumière pour sa 77e édition. En effet, si quelques modifications ont été effectuées entre Gand et Ninove, notamment l’ajout du Molenberg (0,3km à 7,7%) à une cinquantaine de bornes de l’arrivée, le final reste identique à celui parcouru en 2021. Une fois passés sous la banderole des 20 derniers kilomètres, les participants auront à gravir le fameux Mur de Grammont (0,4km à 10%), où se porteront certainement les attaques décisives. La raideur de son sommet et la technicité de sa descente ne manqueront pas de diviser le groupe des favoris, éliminant vraisemblablement certains candidats à la victoire. Cet effet sera d’ailleurs renforcé par l’enchaînement immédiat avec le Bosberg (0,9km à 6%), pavé lui aussi, qui constituera l’ultime difficulté de la journée.

Le parcours de la 77e édition de l'Omloop Het Nieuwsblad | © Omloop Het Nieuwsblad

Situé à 13 kilomètres de Ninove, il devrait consacrer le vainqueur du jour si celui-ci parvenait au sommet avec une dizaine de secondes d’avance, ou scellera un sprint en groupe restreint, comme ce fut le cas l’an passé (victoire de Davide Ballerini). En effet, une fois le Bosberg franchi, un faux-plat descendant propulsera les coureurs jusqu’au terme de l’épreuve, favorisant les hommes seuls et restreignant les attaques.

le profil de la 77e édition de l'Omloop Het Nieuwsblad | © Omloop Het Nieuwsblad

Sprinteurs – puncheurs ou puncheurs – sprinteurs ?

L’issue est indécise, mais le spectacle est certain, et même confirmé par la startlist. En effet, une raréfaction des purs sprinteurs nous fait tendre vers un profil de puncheur de renom pour le pronostic de lauréat. Leur multitude est fascinante.

En premier lieu, vient évidemment le nom de Wout Van Aert (Jumbo - Visma). S’il subsiste des doutes sur son état de forme, avec avoir mis précocement un terme à sa saison de cyclocross, le champion belge reste naturellement un candidat à la victoire de premier plan. S’il vise un pic de forme à l’abord du Tour des Flandres, son tempérament de compétiteur l’incitera à se livrer corps et âme dès son premier jour de course de la saison. Sur le papier, le profil se montre d’ailleurs à son avantage : sélectif, mais pas décisif, il pourrait lui offrir au sprint le bouquet sur un plateau. Multiple vainqueur en cyclo-cross cet hiver, Wout Van Aert tentera de lever les bras dès sa première course sur route | © Team Jumbo-Visma

A ce jeu-là, seul Sonny Colbrelli (Bahrain – Victorious) pourrait lui résister. Le vainqueur de Paris-Roubaix a prouvé cet automne son appétence et son aisance sur les pavés, au point qu’il figure désormais comme un favori logique à la victoire. Cependant, tout comme Van Aert, son manque de compétition depuis octobre 2021 nécessite d’émettre quelques réserves quant à sa capacité à suivre le rythme des meilleurs.

Parmi les hommes capables de tirer leur épingle du jeu en cas d’arrivée groupée, citons également Ethan Hayter (INEOS – Grenadiers). 4e du classement général du Tour d’Algarve malgré une chute sur la route de Faro, le britannique a amplement démontré sa forme, contrairement à ses adversaires. Et n’oublions pas qu’il était parvenu à ravir le classement par points à Wout Van Aert sur la dernière édition du Tour de Grande-Bretagne ! S’il répond au rendez-vous, il n’y a nul doute sur le fait que Tom Pidcock, nouveau champion du monde de cyclo-cross, se mettra à son service.

En outre, s’il ne possède peut-être pas la meilleure pointe de vitesse, Jasper Stuyven ne peut échapper à ce recensement. En effet, il a prouvé maintes fois par le passé qu’il était capable d’allier sa ruse et sa force pour émerger de la meute au moment opportun. L’an passé, il s’était d’ailleurs fait la malle de Caleb Ewan, Wout Van Aert ou Sonny Colbrelli pour s’adjuger Milan – San Remo.

Enfin, si Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Bryan Coquard (Cofidis) et Peter Sagan (TotalEnergies) seront également au départ de Gand, leurs manques de références récentes en flandriennes n’invitent pas à les citer en prétendants sérieux.

Pour AG2R Citroën et Quick-Step Alpha Vinyl, l’union fait la force

Si une course de mouvement devait avoir lieu, elle prendrait plutôt une forme collective. Effectivement, outre les individualités citées précédemment, de grosses cylindrées sont également à prendre en considération. Tout d’abord, la Quick-Step Alpha Vinyl de Patrick Lefévère pourra puiser dans la force de ses coureurs pour étaler sa science des classiques. Avec Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Kasper Asgreen ou encore Zdeneck Stybar, le Wolfpack aura moultes cartes à sa disposition. Et celles-ci devront être jouées en amont du final, puisqu’aucun d’entre eux ne peut légitimement espérer remporter un sprint.

Côté français, AG2R Citroën présente un profil similaire. Si elle manque de « grosses cuisses », elle aligne en revanche un solide collectif de flandriennes, capable de peser dans les dernières difficultés. Citons ainsi Greg Van Avermaet, mais aussi Oliver Naesen et Michael Schär, qui possèdent d’ailleurs le supplément d’âme d’une franche amitié.

La composition de l'équipe AG2R Citroën pour ce 77e Het Nieuwsblad | © AG2R-Citroën

Par Jean-Guillaume Langrognet