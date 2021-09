Paris-Roubaix 2021, découvrez les détails et nouveautés

Publié le 14/09/2021 18:10

La mythique Paris-Roubaix fait son grand retour en 2021, avec une épreuve féminine au programme.

Après une longue attente d’un an et demi depuis la victoire de Philippe Gilbert, la 118ème édition du Paris-Roubaix aura finalement lieu avec un départ donné à Compiègne le 3 octobre prochain. Cette année restera à jamais spéciale avec l’arrivée du Paris-Roubaix Femmes, le 2 octobre. Pour cette première édition féminine, le peloton s’élancera de la commune nordiste de Denain sur un parcours de 116,4 km, avec 17 secteurs pavés et les 85 derniers kilomètres communs à l’itinéraire des hommes, dont la prestigieuse arrivée au vélodrome de Roubaix.

Le parcours du Paris-Roubaix 2021

parcours de 257,7 kilomètres comprenant 55 kilomètres de pavés répartis sur 30 secteurs (vs 54,5 km et 29 secteurs en 2019). Les spécialistes des pavés feront notamment leurs retrouvailles avec le secteur en montée du Hameau du Buat. Pour son retour dans le calendrier, Paris-Roubaix s’est offert certaines nouveautés. Il est important de s'intéresser aux changements qui affectent la première partie du parcours, sachant que sur les 16 dernières éditions, la course a été remportée à trois reprises par des membres de l’échappée matinale (Magnus Backstedt en 2004, Stuart O’Grady en 2007, Mathew Hayman en 2016). C’est précisément l’organisation des premieres sections pavées qui a été modifiée.

Les premiers pavés apparaitront après une centaine de kilomètres parcourus depuis Compiègne, mais contrairement à l’édition 2019, le secteur de Troisvilles sera exploité sur sa longueur totale de 2,2 km. Connu des habitués, celui de Vertain (#25) connaîtra une inversion de sens qui pimente la partie, puisqu’il faudra cette fois le monter.

La traversée du Cambrésis et du sud-Valenciennois emmènera également les coureurs à retrouver des routes connues avec le secteur du Hameau du Buat (#24), découvert en 2005 et qui n’a plus été emprunté depuis 2016. En quittant ce chemin pavé qui se tortille pendant plus d’un kilomètre, il restera une trentaine de kilomètres pour se préparer au défi de la Trouée d'Arenberg (km 162,4), où la sélection prend généralement une tournure radicale, tout comme sur les autres secteurs clés que sont Mons-en-Pévèle (km 209,1) et le Carrefour de l’Arbre (km 240,5).

Parcours hommes © A.S.O

Paris-Roubaix féminines, la nouveauté

La grande nouveauté de la Paris-Roubaix 2021 reste la création de la course féminine, dont le départ sera donné à Denain la veille de la course hommes. Trois tours de circuit à boucler en ville donneront tout de suite un ton dynamique à l'épreuve, qui prendra une tournure encore plus sérieuse en atteignant la commune de Hornaing (km 31), là où les parcours des deux courses se rejoignent. Il restera alors un peu plus de 85 kilomètres avant la ligne au vélodrome de Roubaix. Le dénouement de cette course historique, dont les phases décisives se jouera peut-être sur les deux secteurs classés au plus haut niveau de difficulté : Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l’Arbre, où se sont faits et défaits des destins de Roubaisiens à travers les générations.

Parcours Femme | © A.S.O