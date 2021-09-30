Paris-Roubaix 2021, la liste des engagés sur l'enfer du nord

Publié le 30/09/2021 18:30
Paris-Roubaix hommes se déroulera dans deux jours, le dimanche 03 octobre. Voici les coureurs engagés dans cette épreuve.
© ASO Pauline Ballet
L'une des courses les plus excitantes du calendrier arrive enfin, les fans de cyclisme ont attendu patiemment le retour de "l'Enfer du Nord", après son annulation en 2020, puis son report début 2021. Tout juste une semaine après les championnats du monde, organisés sur les pavés de Flandre, il devrait y avoir beaucoup de spécialistes d'un jour en forme. Alors que le désormais double champion du monde Julian Alaphilippe ne concourra pas sur les pavés de Roubaix, nous verrons Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) s'affronter sur le parcours. La course masculine de cette année s'étend sur 257 km de Compiègne, jusqu'à l'emblématique vélodrome de Roubaix à la frontière belge.
L'itinéraire comprend 30 secteurs pavés, dont certains des noms les plus célèbres du cyclisme comme la forêt d'Arenberg, Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre.
Les 30 secteurs pavés de Paris-Roubaix
- 30 : Troisvilles à Inchy (km 96,3 – 2,2 km) ***
- 29 : Viesly à Quiévy (km 102,8 – 1,8 km) ***
- 28 : Quiévy à Saint-Python (km 105,4 – 3,7 km) ****
- 27 : Saint-Python (km 110,1 - 1,5 km) **
- 26 : Haussy à Saint-Martin-sur-Écaillon (km 116,6 - 0,8 km) **
- 25 : Saint-Martin-sur-Ecaillon à Vertain (km 120,9 - 2,3 km) ***
- 24 : Capelle à Ruesnes (km 127,3 - 1,7 km) ***
- 23 : Artres à Quérénaing (km 136,3 - 1,3 km) **
- 22 : Quérénaing à Maing (km 138,1 - 2,5 km) ***
- 21 : Maing à Monchaux-sur-Ecaillon (km 141,2 - 1,6 km) ***
- 20 : Haveluy à Wallers (km 154,2 - 2,5 km) ****
- 19 : Trouée d'Arenberg (km 162,4 - 2,3 km) *****
- 18 : Wallers à Hélesmes (km 168,4 - 1,6 km) ***
- 17 : Hornaing à Wandignies (km 175,2 - 3,7 km) ****
- 16 : Warlaing à Brillon (km 182,7 - 2,4 km) ***
- 15 : Tilloy à Sars-et-Rosières (km 186,2 - 2,4 km) ****
- 14 : Beuvry-la-Forêt à Orchies (km 192,5 - 1,4 km) ***
- 13 : Orchies (km 197,5 - 1,7 km) ***
- 12 : Auchy-lez-Orchies à Bersée (km 203,6 - 2,7 km) ****
- 11 : Mons-en-Pévèle (km 209,1 - 3 km) *****
- 10 : Mérignies à Avelin (km 215,1 - 0,7 km) **
- 9 : Pont-Thibault à Ennevelin (km 218,5 - 1,4 km) ***
- 8 : Templeuve - L'Epinette (km 223,9 - 0,2 km) *
- 8 : Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 224,4 - 0,5 km) **
- 7 : Cysoing à Bourghelles (km 230,8 - 1,3 km) ***
- 6 : Bourghelles à Wannehain (km 233,3 - 1,1 km) ***
- 5 : Camphin-en-Pévèle (km 237,8 - 1,8 km) ****
- 4 : Carrefour de l'Arbre (km 240,5 - 2,1 km) *****
- 3 : Gruson (km 242,8 - 1,1 km) **
- 2 : Willems à Hem (km 249,5 - 1,4 km) ***
- 1 : Roubaix - Espace Charles Crupelandt (km 256,3 - 0,3 km) *
La liste des engagés Paris-Roubaix 2021 :
LOTTO SOUDAL
- PHILIPPE GILBERT
- JOHN DEGENKOLB
- FREDERIK FRISON
- SÉBASTIEN GRIGNARD
- HARRISON SWEENY
- TOSH VAN DER SANDE
- FLORIAN VERMEERSCH
- RROGER KLUGE
- RGERBEN THIJSSEN
BORA - HANSGROHE
- PETER SAGAN
- NILS POLITT
- MACIEJ BODNAR
- JORDI MEEUS
- DANIEL OSS
- JURAJ SAGAN
- MAXIMILIAN SCHACHMANN
- RFREDERIK WANDAHL
- RBEN ZWIEHOFF
- RPATRICK GAMPER
- RMATTHEW WALLS
DECEUNINCK - QUICK - STEP
- YVES LAMPAERT
- KASPER ASGREEN
- DAVIDE BALLERINI
- TIM DECLERCQ
- ILJO KEISSE
- FLORIAN SENECHAL
- ZDEN?K ŠTYBAR
- RJOSEF ?ERNÝ
- RBERT VAN LERBERGHE
- RSTIJN STEELS
- RJANNIK STEIMLE
JUMBO - VISMA
- WOUT VAN AERT
- EDOARDO AFFINI
- PASCAL EENKHOORN
- DYLAN GROENEWEGEN
- TIMO ROOSEN
- MIKE TEUNISSEN
- NATHAN VAN HOOYDONCK
- RCHRISTOPH PFINGSTEN
- RJOS VAN EMDEN
ISRAEL START-UP NATION
- SEP VANMARCKE
- JENTHE BIERMANS
- GUILLAUME BOIVIN
- ALEXIS RENARD
- MADS WÜRTZ SCHMIDT
- NORMAN VAHTRA
- TOM VAN ASBROECK
- RGUY SAGIV
- RHUGO HOFSTETTER
- RRUDY BARBIER
Alpecin - Fenix
- SILVAN DILLIER
- SENNE LEYSEN
- TIM MERLIER
- JASPER PHILIPSEN
- JONAS RICKAERT
- OSCAR RIESEBEEK
- GIANNI VERMEERSCH
- RMATHIEU VAN DER POEL
- RSCOTT THWAITES
TREK - SEGAFREDO
- JASPER STUYVEN
- ALEX KIRSCH
- RYAN MULLEN
- MADS PEDERSEN
- QUINN SIMMONS
- TOMS SKUJINS
- EDWARD THEUNS
- REMILS LIEPINS
- RJAKOB EGHOLM
BAHRAIN VICTORIOUS
- SONNY COLBRELLI
- PHIL BAUHAUS
- MARCO HALLER
- HEINRICH HAUSSLER
- JONATHAN MILAN
- MARCEL SIEBERG
- FRED WRIGHT
- RCHUN KAI FENG
- RMATEJ MOHORIC
- RMARK PADUN
- RDYLAN TEUNS
AG2R CITROEN TEAM
- GREG VAN AVERMAET
- STAN DEWULF
- ALEXIS GOUGEARD
- OLIVER NAESEN
- MICHAEL SCHÄR
- DAMIEN TOUZE
- GIJS VAN HOECKE
- RJULIEN DUVAL
- RMARC SARREAU
- RANTHONY JULLIEN
- RLAWRENCE NAESEN
GROUPAMA - FDJ
- STEFAN KÜNG
- ARNAUD DEMARE
- OLIVIER LE GAC
- FABIAN LIENHARD
- MILES SCOTSON
- RAMON SINKELDAM
- JAKE STEWART
- RANTOINE DUCHESNE
- RCLÉMENT DAVY
- RTOBIAS LUDVIGSSON
EF EDUCATION - NIPPO
- SEBASTIAN LANGEVELD
- FUMIYUKI BEPPU
- STEFAN BISSEGGER
- MITCHELL DOCKER
- JENS KEUKELEIRE
- LOGAN OWEN
- JONAS RUTSCH
- RTOM SCULLY
- RMICHAEL VALGREN HUNDAHL
- RJULIUS VAN DEN BERG
COFIDIS
- CHRISTOPHE LAPORTE
- PIET ALLEGAERT
- TOM BOHLI
- JEAN-PIERRE DRUCKER
- EDDY FINE
- ANDRÉ RODRIGUES DE CARVALHO
- SZYMON SAJNOK
- RPIERRE LUC PERICHON
- RSIMONE CONSONNI
- REMMANUEL MORIN
UAE TEAM EMIRATES
- ALEXANDER KRISTOFF
- MIKKEL BJERG
- SVEN ERIK BYSTRØM
- FERNANDO GAVIRIA
- RYAN GIBBONS
- VEGARD STAKE LAENGEN
- MATTEO TRENTIN
- ROLIVIERO TROIA
- RRUI OLIVEIRA
- RIVO OLIVEIRA
INEOS GRENADIERS
- DYLAN VAN BAARLE
- LEONARDO BASSO
- OWAIN DOULL
- MICHAL GOLAS
- MICHAL KWIATKOWSKI
- GIANNI MOSCON
- LUKE ROWE
- RETHAN HAYTER
- RCAMERON WURF
TOTAL ENERGIES
- ANTHONY TURGIS
- EDVALD BOASSON HAGEN
- FLORIAN MAITRE
- ADRIEN PETIT
- GEOFFREY SOUPE
- NIKI TERPSTRA
- DRIES VAN GESTEL
- RDAMIEN GAUDIN
- RNICCOLÒ BONIFAZIO
- RPAUL OURSELIN
TEAM BIKEEXCHANGE
- LUKE DURBRIDGE
- JACK BAUER
- KADEN GROVES
- AMUND GRØNDAHL JANSEN
- ALEXANDER KONYCHEV
- BARNABÁS PEÁK
- ROBERT STANNARD
- RSAMUEL BEWLEY
- RCHRISTOPHER JENSEN
DELKO
- EVALDAS SISKEVICIUS
- PIERRE BARBIER
- CLÉMENT CARISEY
- EDUARD-MICHAEL GROSU
- AUGUST JENSEN
- DUSAN RAJOVIC
- JULIEN TRARIEUX
- RJOSÉ GONÇALVES
- REDUARD PRADES
- RALEXANDRE DELETTRE
- RALESSANDRO FEDELI
TEAM DSM
- SØREN KRAGH ANDERSEN
- NIKIAS ARNDT
- CEES BOL
- NILS EEKHOFF
- MAX KANTER
- CASPER PEDERSEN
- JASHA SÜTTERLIN
- RASBJØRN ANDERSEN
- RNIKLAS MÄRKL
- RJORIS NIEUWENHUIS
INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
- TACO VAN DER HOORN
- AIME DE GENDT
- TOM DEVRIENDT
- WESLEY KREDER
- BAPTISTE PLANCKAERT
- KEVIN VAN MELSEN
- PIETER VANSPEYBROUCK
- RJONAS KOCH
- RDANNY VAN POPPEL
- RBOY VAN POPPEL
- RLUDWIG DE WINTER
TEAM QHUBEKA NEXTHASH
- VICTOR CAMPENAERTS
- DIMITRI CLAEYS
- SIMON CLARKE
- MICHAEL GOGL
- REINARDT JANSE VAN RENSBURG
- GIACOMO NIZZOLO
- MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID
- RHARRY TANFIELD
- RCONNOR BROWN
- RLUKASZ WISNIOWSKI
MOVISTAR TEAM
-
IVAN GARCIA CORTINA
- GABRIEL CULLAIGH
- IMANOL ERVITI
- JURI HOLLMANN
- MATHIAS JØRGENSEN
- LUIS GUILLERMO MAS
- SEBASTIAN MORA VEDRI
- RJOSÉ ROJAS
- RGONZALO SERRANO RODRIGUEZ
TEAM ARKEA - SAMSIC
- CONNOR SWIFT
- AMAURY CAPIOT
- MATIS LOUVEL
- DANIEL MCLAY
- CHRISTOPHE NOPPE
- CLÉMENT RUSSO
- BRAM WELTEN
- RKEVIN LEDANOIS
- RMARKUS PAJUR
- RBENJAMIN DECLERCQ
- RDONAVAN GRONDIN
ASTANA - PREMIER TECH
- HUGO HOULE
- GLEB BRUSSENSKIY
- YEVGENIY FEDOROV
- YEVGENIY GIDICH
- DMITRIY GRUZDEV
- DAVIDE MARTINELLI
- BENJAMIN PERRY
- RALEXEY LUTSENKO
- RARTYOM ZAKHAROV
- RMANUELE BOARO
-
RSTEFAN DE BOD
B&B HOTELS P/B KTM
- BERT DE BACKER
- CYRIL BARTHE
- JENS DEBUSSCHERE
- JÉRÉMY LECROQ
- CYRIL LEMOINE
- LUCA MOZZATO
- JONAS VAN GENECHTEN
- RNICOLA BAGIOLI
- RFREDERIK BACKAERT
- RQUENTIN JAUREGUI
BINGOAL PAUWELS SAUCES WB
- LAURENZ REX
- STANISLAW ANIOLKOWSKI
- TIMOTHY DUPONT
- ARJEN LIVYNS
- TOM PAQUOT
- LUDOVIC ROBEET
- TOM WIRTGEN
- RMILAN MENTEN
- RBORIS VALLEE