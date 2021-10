Paris-Roubaix 2021, la liste des engagés sur l'enfer du nord

Publié le 30/09/2021 18:30

Paris-Roubaix hommes se déroulera dans deux jours, le dimanche 03 octobre. Voici les coureurs engagés dans cette épreuve.

© ASO Pauline Ballet



L'une des courses les plus excitantes du calendrier arrive enfin, les fans de cyclisme ont attendu patiemment le retour de "l'Enfer du Nord", après son annulation en 2020, puis son report début 2021. Tout juste une semaine après les championnats du monde, organisés sur les pavés de Flandre, il devrait y avoir beaucoup de spécialistes d'un jour en forme. Alors que le désormais double champion du monde Julian Alaphilippe ne concourra pas sur les pavés de Roubaix, nous verrons Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) s'affronter sur le parcours. La course masculine de cette année s'étend sur 257 km de Compiègne, jusqu'à l'emblématique vélodrome de Roubaix à la frontière belge.

L'itinéraire comprend 30 secteurs pavés, dont certains des noms les plus célèbres du cyclisme comme la forêt d'Arenberg, Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre.

Les 30 secteurs pavés de Paris-Roubaix

30 : Troisvilles à Inchy (km 96,3 – 2,2 km) ***

29 : Viesly à Quiévy (km 102,8 – 1,8 km) ***

28 : Quiévy à Saint-Python (km 105,4 – 3,7 km) ****

27 : Saint-Python (km 110,1 - 1,5 km) **

26 : Haussy à Saint-Martin-sur-Écaillon (km 116,6 - 0,8 km) **

25 : Saint-Martin-sur-Ecaillon à Vertain (km 120,9 - 2,3 km) ***

24 : Capelle à Ruesnes (km 127,3 - 1,7 km) ***

23 : Artres à Quérénaing (km 136,3 - 1,3 km) **

22 : Quérénaing à Maing (km 138,1 - 2,5 km) ***

21 : Maing à Monchaux-sur-Ecaillon (km 141,2 - 1,6 km) ***

20 : Haveluy à Wallers (km 154,2 - 2,5 km) ****

19 : Trouée d'Arenberg (km 162,4 - 2,3 km) *****

18 : Wallers à Hélesmes (km 168,4 - 1,6 km) ***

17 : Hornaing à Wandignies (km 175,2 - 3,7 km) ****

16 : Warlaing à Brillon (km 182,7 - 2,4 km) ***

15 : Tilloy à Sars-et-Rosières (km 186,2 - 2,4 km) ****

14 : Beuvry-la-Forêt à Orchies (km 192,5 - 1,4 km) ***

13 : Orchies (km 197,5 - 1,7 km) ***

12 : Auchy-lez-Orchies à Bersée (km 203,6 - 2,7 km) ****

11 : Mons-en-Pévèle (km 209,1 - 3 km) *****

10 : Mérignies à Avelin (km 215,1 - 0,7 km) **

9 : Pont-Thibault à Ennevelin (km 218,5 - 1,4 km) ***

8 : Templeuve - L'Epinette (km 223,9 - 0,2 km) *

8 : Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 224,4 - 0,5 km) **

7 : Cysoing à Bourghelles (km 230,8 - 1,3 km) ***

6 : Bourghelles à Wannehain (km 233,3 - 1,1 km) ***

5 : Camphin-en-Pévèle (km 237,8 - 1,8 km) ****

4 : Carrefour de l'Arbre (km 240,5 - 2,1 km) *****

3 : Gruson (km 242,8 - 1,1 km) **

2 : Willems à Hem (km 249,5 - 1,4 km) ***

1 : Roubaix - Espace Charles Crupelandt (km 256,3 - 0,3 km) *

La liste des engagés Paris-Roubaix 2021 :

LOTTO SOUDAL

PHILIPPE GILBERT

JOHN DEGENKOLB

FREDERIK FRISON

SÉBASTIEN GRIGNARD

HARRISON SWEENY

TOSH VAN DER SANDE

FLORIAN VERMEERSCH

RROGER KLUGE

RGERBEN THIJSSEN

BORA - HANSGROHE

PETER SAGAN

NILS POLITT

MACIEJ BODNAR

JORDI MEEUS

DANIEL OSS

JURAJ SAGAN

MAXIMILIAN SCHACHMANN

RFREDERIK WANDAHL

RBEN ZWIEHOFF

RPATRICK GAMPER

RMATTHEW WALLS

DECEUNINCK - QUICK - STEP

YVES LAMPAERT

KASPER ASGREEN

DAVIDE BALLERINI

TIM DECLERCQ

ILJO KEISSE

FLORIAN SENECHAL

ZDEN?K ŠTYBAR

RJOSEF ?ERNÝ

RBERT VAN LERBERGHE

RSTIJN STEELS

RJANNIK STEIMLE

JUMBO - VISMA

WOUT VAN AERT

EDOARDO AFFINI

PASCAL EENKHOORN

DYLAN GROENEWEGEN

TIMO ROOSEN

MIKE TEUNISSEN

NATHAN VAN HOOYDONCK

RCHRISTOPH PFINGSTEN

RJOS VAN EMDEN

ISRAEL START-UP NATION

SEP VANMARCKE

JENTHE BIERMANS

GUILLAUME BOIVIN

ALEXIS RENARD

MADS WÜRTZ SCHMIDT

NORMAN VAHTRA

TOM VAN ASBROECK

RGUY SAGIV

RHUGO HOFSTETTER

RRUDY BARBIER

Alpecin - Fenix

SILVAN DILLIER

SENNE LEYSEN

TIM MERLIER

JASPER PHILIPSEN

JONAS RICKAERT

OSCAR RIESEBEEK

GIANNI VERMEERSCH

RMATHIEU VAN DER POEL

RSCOTT THWAITES

TREK - SEGAFREDO

JASPER STUYVEN

ALEX KIRSCH

RYAN MULLEN

MADS PEDERSEN

QUINN SIMMONS

TOMS SKUJINS

EDWARD THEUNS

REMILS LIEPINS

RJAKOB EGHOLM

BAHRAIN VICTORIOUS

SONNY COLBRELLI

PHIL BAUHAUS

MARCO HALLER

HEINRICH HAUSSLER

JONATHAN MILAN

MARCEL SIEBERG

FRED WRIGHT

RCHUN KAI FENG

RMATEJ MOHORIC

RMARK PADUN

RDYLAN TEUNS

AG2R CITROEN TEAM

GREG VAN AVERMAET

STAN DEWULF

ALEXIS GOUGEARD

OLIVER NAESEN

MICHAEL SCHÄR

DAMIEN TOUZE

GIJS VAN HOECKE

RJULIEN DUVAL

RMARC SARREAU

RANTHONY JULLIEN

RLAWRENCE NAESEN

GROUPAMA - FDJ

STEFAN KÜNG

ARNAUD DEMARE

OLIVIER LE GAC

FABIAN LIENHARD

MILES SCOTSON

RAMON SINKELDAM

JAKE STEWART

RANTOINE DUCHESNE

RCLÉMENT DAVY

RTOBIAS LUDVIGSSON

EF EDUCATION - NIPPO

SEBASTIAN LANGEVELD

FUMIYUKI BEPPU

STEFAN BISSEGGER

MITCHELL DOCKER

JENS KEUKELEIRE

LOGAN OWEN

JONAS RUTSCH

RTOM SCULLY

RMICHAEL VALGREN HUNDAHL

RJULIUS VAN DEN BERG

COFIDIS

CHRISTOPHE LAPORTE

PIET ALLEGAERT

TOM BOHLI

JEAN-PIERRE DRUCKER

EDDY FINE

ANDRÉ RODRIGUES DE CARVALHO

SZYMON SAJNOK

RPIERRE LUC PERICHON

RSIMONE CONSONNI

REMMANUEL MORIN

UAE TEAM EMIRATES

ALEXANDER KRISTOFF

MIKKEL BJERG

SVEN ERIK BYSTRØM

FERNANDO GAVIRIA

RYAN GIBBONS

VEGARD STAKE LAENGEN

MATTEO TRENTIN

ROLIVIERO TROIA

RRUI OLIVEIRA

RIVO OLIVEIRA

INEOS GRENADIERS

DYLAN VAN BAARLE

LEONARDO BASSO

OWAIN DOULL

MICHAL GOLAS

MICHAL KWIATKOWSKI

GIANNI MOSCON

LUKE ROWE

RETHAN HAYTER

RCAMERON WURF

TOTAL ENERGIES

ANTHONY TURGIS

EDVALD BOASSON HAGEN

FLORIAN MAITRE

ADRIEN PETIT

GEOFFREY SOUPE

NIKI TERPSTRA

DRIES VAN GESTEL

RDAMIEN GAUDIN

RNICCOLÒ BONIFAZIO

RPAUL OURSELIN

TEAM BIKEEXCHANGE

LUKE DURBRIDGE

JACK BAUER

KADEN GROVES

AMUND GRØNDAHL JANSEN

ALEXANDER KONYCHEV

BARNABÁS PEÁK

ROBERT STANNARD

RSAMUEL BEWLEY

RCHRISTOPHER JENSEN

DELKO

EVALDAS SISKEVICIUS

PIERRE BARBIER

CLÉMENT CARISEY

EDUARD-MICHAEL GROSU

AUGUST JENSEN

DUSAN RAJOVIC

JULIEN TRARIEUX

RJOSÉ GONÇALVES

REDUARD PRADES

RALEXANDRE DELETTRE

RALESSANDRO FEDELI

TEAM DSM

SØREN KRAGH ANDERSEN

NIKIAS ARNDT

CEES BOL

NILS EEKHOFF

MAX KANTER

CASPER PEDERSEN

JASHA SÜTTERLIN

RASBJØRN ANDERSEN

RNIKLAS MÄRKL

RJORIS NIEUWENHUIS

INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX

TACO VAN DER HOORN

AIME DE GENDT

TOM DEVRIENDT

WESLEY KREDER

BAPTISTE PLANCKAERT

KEVIN VAN MELSEN

PIETER VANSPEYBROUCK

RJONAS KOCH

RDANNY VAN POPPEL

RBOY VAN POPPEL

RLUDWIG DE WINTER

TEAM QHUBEKA NEXTHASH

VICTOR CAMPENAERTS

DIMITRI CLAEYS

SIMON CLARKE

MICHAEL GOGL

REINARDT JANSE VAN RENSBURG

GIACOMO NIZZOLO

MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID

RHARRY TANFIELD

RCONNOR BROWN

RLUKASZ WISNIOWSKI

MOVISTAR TEAM

IVAN GARCIA CORTINA

GABRIEL CULLAIGH

IMANOL ERVITI

JURI HOLLMANN

MATHIAS JØRGENSEN

LUIS GUILLERMO MAS

SEBASTIAN MORA VEDRI

RJOSÉ ROJAS

RGONZALO SERRANO RODRIGUEZ

TEAM ARKEA - SAMSIC

CONNOR SWIFT

AMAURY CAPIOT

MATIS LOUVEL

DANIEL MCLAY

CHRISTOPHE NOPPE

CLÉMENT RUSSO

BRAM WELTEN

RKEVIN LEDANOIS

RMARKUS PAJUR

RBENJAMIN DECLERCQ

RDONAVAN GRONDIN

ASTANA - PREMIER TECH

HUGO HOULE

GLEB BRUSSENSKIY

YEVGENIY FEDOROV

YEVGENIY GIDICH

DMITRIY GRUZDEV

DAVIDE MARTINELLI

BENJAMIN PERRY

RALEXEY LUTSENKO

RARTYOM ZAKHAROV

RMANUELE BOARO

RSTEFAN DE BOD

B&B HOTELS P/B KTM

BERT DE BACKER

CYRIL BARTHE

JENS DEBUSSCHERE

JÉRÉMY LECROQ

CYRIL LEMOINE

LUCA MOZZATO

JONAS VAN GENECHTEN

RNICOLA BAGIOLI

RFREDERIK BACKAERT

RQUENTIN JAUREGUI

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB