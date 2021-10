Peter Sagan, Egan Bernal, Elia Viviani tous présents au critérium Giro D’Italia

Publié le 29/10/2021 16:00

C’est dans le cadre de l’Exposition universelle que les Emirats Arabes Unis organiseront un critérium court sur circuit. Une joli plateau est prévu pour cette course.

Du 1?? octobre 2021 au 31 mars 2022 se tient l’Expo 2020 à Dubaï aux Emirats Arabes Unis (EAU). Cette exposition universelle offrira 192 pavillons nationaux et des semaines à thème. C’est la première fois que l’exposition universelle est organisée dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique ou de l'Asie du Sud (MEASA). Cette vitrine de l'intelligence humaine et de ses prouesses sera aussi l’occasion d’un critérium peu banal auquel participera des stars du cyclisme. C’est le 6 novembre qu’aura lieu le critérium Giro D’Italia dans un format original.





Un critérium Giro D’Italia sur un circuit en forme de symbole de l’infini

RCS Sport a annoncé le tout premier critérium Giro D’Italia. La société de sport et de média italienne a annoncé organiser ce critérium avec le soutien de MadeinItaly.gov.it, du Conseil des Sports de Dubaï et de l'Expo 2020 de Dubaï. Cette course aura un format assez original puisqu’elle se déroulera sur un circuit de 2,1 km à Dubaï. Les coureurs devront réaliser 30 tours de ce circuit en forme du symbole de l'infini « Amore Infinito » du Giro d'Italia. C’est le 6 novembre prochain qu’aura lieu ce critérium qui aura l’accent italien.

C’est à proximité du pavillon italien de l’Expo 2020 que se tiendra le critérium Giro D’Italia. Le trophée sera exposé dans le pavillon italien qui proposera aussi une rencontre avec les coureurs. La veille de la course, un dîner de gala sera aussi organisé et un coureur de talent sera assis à chaque table de ce dîner. Saeed Hareb, le secrétaire général du Conseil des sports de Dubaï a commenté cette organisation : « C'est un grand plaisir pour moi d'annoncer un autre événement cycliste de haut niveau au calendrier sportif passionnant de Dubaï pour 2021. Nous accueillons déjà cinq événements cyclistes internationaux à Dubaï chaque année, et le Giro d'Italia Criterium sera un nouvel ajout, d'autant plus qu'il aura lieu à l'Expo 2020 de Dubaï, où le monde s'est réuni pour le plus grand spectacle de l'histoire ».

Des stars du cyclisme déjà confirmées pour ce critérium

Dans leur communiqué de presse, les organisateur du critérium Giro D’Italia ont indiqué que des coureurs de renom étaient déjà confirmés pour cette course. Parmi les coureurs de haut niveau déjà confirmés sur la liste d'inscription figurent le vainqueur du Giro d'Italia 2021 et le maillot jaune du Tour de France 2019 Egan Bernal (INEOS Grenadiers), le triple champion du monde UCI de course sur route, Peter Sagan (BORA hansgrohe)

Le critérium Giro D’Italia comptera aussi sur la présence du vainqueur du Maglia Ciclamino (classement par points) de la dernière édition de la Corsa Rosa, Elia Viviani (Cofidis), le neuf fois vainqueur d'étapes du Grand Tour, Geoffrey Bouchard, le vainqueur du classement KOM du Giro d'Italia 2021 et Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), deux fois champion du monde ITT UCI, vainqueur de six étapes du Giro d'Italia.