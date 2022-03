Peter Sagan s’inquiète du manque de respect des jeunes dans le peloton

Publié le 01/03/2022 18:32

Dans une interview, Peter Sagan a évoqué une évolution négative du comportement des jeunes dans le peloton. Il pointe notamment du doigt leur manque de respect. Explications…

Avec ses trois maillots arc-en-ciel consécutifs, ses 7 maillots verts dans le Tour de France et ses très nombreuses victoires, le sprinter Peter Sagan est une figure du peloton. Avec ses 32 ans, il fait désormais partie des « vieux » qui ont vu l’évolution du peloton ces dernières années. Celui qui est souvent surnommé Tourminator ne voit cependant pas d’un bon œil cette évolution. Interviewé par nos confrères belges du journal « Het Nieuwsblad », le slovaque, qui courre désormais pour l’équipe française TotalEnergies, note un changement de dynamique négatif. Extraits de cet interview.

Peter Sagan : « La jeune génération manque de respect »

Auprès de nos confrères belges, Peter Sagan s’est tout d’abord remémoré ses débuts en tant que cycliste professionnel. Des souvenirs qui lui ont fait dire que son expérience en tant que jeune coureur a été bien différente de ce qu’il observe aujourd’hui dans le peloton notamment en ce qui concerne les règles non écrites des courses cyclistes. Le sprinter qui a marqué le cyclisme des années 2010 à 2020 explique notamment que « la jeune génération manque de respect ». Pour illustrer ses propos, le triple champion du monde a notamment évoqué les pauses toilettes, soulignant que désormais les pros n’ont plus la possibilité de s'arrêter et de se soulager sur le bord de la route, sinon ils risquent leur position dans la course.

La star de l’équipe TotalEnergies a ainsi déclaré : « Je l'ai remarqué pour la première fois lorsque, en tant que leader d'une course à étapes, je me suis arrêté pour uriner. Ils continuaient à attaquer, alors que c'était auparavant un moment de repos dans le peloton. La pause pipi n'existe tout simplement plus. Je l'ai encore vu dans le Haut Var. Avant, on avait le temps fixe de s'arrêter pour faire pipi ensemble. Maintenant, tout le monde fait pipi depuis son vélo. Je demande alors : est-ce normal ? ».

"Ils pissent juste au milieu du peloton" !

Visiblement excédé par ces pratiques, le recordman de maillots verts dans le Tour de France a poursuivi : « Pas de noms, mais ils pissent juste au milieu du peloton. Tout le monde pisse sur tout le monde. Dégoûtant. Et si vous dites quelque chose à ce sujet, vous êtes supposé être arrogant, parce que vous ne pouvez pas décider ce que quelqu'un d'autre devrait faire ».

Peter Sagan a aussi pointé un autre défaut des jeunes coureurs : « Si vous parlez trop dans la presse, vous n'obtenez que des rumeurs et des polémiques. Cela n'aide personne. En tant que jeune coureur, vous devez apprendre à gérer les médias » avant de poursuivre : « À l'époque, c'étaient les coureurs plus âgés qui parlaient beaucoup, maintenant la jeune génération le fait aussi. Alors je pense : ok, tu es fort, un 'champion', peu importe. Mais tu es plus jeune. La jeune génération n'a pas ce respect. Tu vois, tu le sens. Dans le passé, il y avait des lois non écrites dans la course. Maintenant, oubliez-les. C'est l'anarchie totale ».