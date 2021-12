Pogacar fait du Tour de France sa priorité et reste « intouchable » selon O’Connor

Publié le 16/12/2021 18:30

Tadej Pogacar a dévoilé son programme pour la saison 2022 et fait d’une troisième victoire dans le Tour de France sa priorité. Un coureur pratiquement intouchable selon Ben O’Connor.

Malgré les appels du pied du président du Tour d’Italie, Tadej Pogacar semble bien décidé à s’offrir une troisième victoire consécutive dans le prochain Tour de France. Un programme 2022 assez difficile avec en point de mire le Tour de France. Ben O’Connor, qui avait terminé au pied du podium de l’édition 2021 de la grande boucle, a confié que le coureur slovène était « pratiquement intouchable » mais qu’il visait toutefois une place sur le podium jugeant que « la quatrième place du Tour de France semble toujours ridicule ».





Un programme ambitieux pour Tadej Pogacar en 2022

Tadej Pogacar, le coureur de l’équipe UAE Emirates et double vainqueur des dernières éditions du Tour de France, a récemment dévoilé son programme pour la saison 2022. Il entamera la saison par l’UAE Tour, une course importante pour sa formation. Le slovène de 23 ans a ainsi présenté son programme : « Je devrais prendre le départ de quatre Monuments, tous sauf Paris-Roubaix, de deux Grand Tours (le Tour de France et le Tour d’Espagne), et probablement les Championnats du monde, où le parcours n'est pas si plat que ça et où la course sera difficile à contrôler. Ma saison sera dure, j'ai aussi le Tour de Slovénie à mon programme ».

Le Tour des Flandres, qu’il avait déjà disputé chez les espoirs mais jamais avec les professionnels, sera aussi vraisemblablement aussi au programme de sa saison. Il a justifié ce choix en expliquant qu’il faut « se débrouiller sur tous les terrains pour être performant lors des Grands Tours ». La présence d’une étape avec des pavés dans l’édition 2022 du Tour de France étant sans doute l’une des raisons à cette participation au Tour des Flandres. Une troisième victoire dans la grande boucle est évidemment la priorité de sa saison.

Ben O’Connor estime que Pogacar est « pratiquement intouchable »

Interrogé par nos confrères du magazine « Cyclingnews », le coureur australien Ben O’Connor s’est montré réaliste sur ses chances de battre Tadej Pogacar sur le prochain Tour de France. Le coureur, qui s’était accroché pour terminer 4ème lors de la dernière édition alors qu’il s’agissait de sa première participation, a ainsi déclaré à nos confrères : « Ce gars est à peu près intouchable, vraiment. Il y a très peu de gens dans le monde qui diraient qu'ils peuvent le battre, donc il faut être réaliste ».





Interrogé sur l’idée de gagner le Tour cette année, l’australien a indiqué qu’il visait davantage le podium : « L'idée de monter sur le podium est vraiment cool aussi, mais je n'ai pas de chiffre en tête. Le numéro est un peu important, mais cela dépend de la façon dont vous faites la course. Parfois, vous allez là-bas et les gars vont être plus forts cette année-là ou ça ne va pas marcher ». Le coureur australien de l’équipe AG2R est cependant fier de sa saison passée, mais reste conscient qu’il devra désormais confirmer : « L'année prochaine est une année pour faire ses preuves, pour sauvegarder, pour prouver ce que vous avez fait pendant une seule année ».