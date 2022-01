Pogacar participera au Tour de France, d’Espagne et des Flandres en 2022

Publié le 10/01/2022 19:00

Tadej Pogacar a déclaré qu’il comptait participer cette saison au Tour de France, à la Vuelta de España et au Tour des Flandres. Pas de Tour d’Italie en revanche en cette année 2022.

Alors que son équipe UAE-Team Emirates est en camp d’entraînement actuellement pour préparer la saison, Tadej Pogacar a profité d’une conférence de presse pour présenter son programme pour l’année à venir. Le coureur slovène devrait tenter de conserver son maillot jaune sur le Tour de France 2022, mais aussi de remporter le Tour d’Espagne pour la première fois. Le Tour des Flandres est aussi au programme de la saison du champion qui tentera ainsi de remporter un troisième monument.

© A.S.O



Tadej Pogacar va courir deux grands Tours cette année

Ce n’est pas une surprise que le coureur slovène ait indiqué qu’il se présentera sur le Tour de France 2022. Le coureur de l’équipe UAE-Team Emirates n’a jamais caché qu’il s’agit de sa priorité pour lui. Cependant, ce sera la première fois que Tadej Pogacar compte viser deux grands Tours dans la même saison. En effet, il a indiqué sa volonté de participer aussi au Tour d’Espagne : « J'espère faire deux grands tours cette année, le Tour et la Vuelta » a-t-il déclaré en conférence de presse avant toutefois de préciser : « On ne sait jamais ce qui peut arriver au cours de la saison, mais c'est ce que j'aimerais vraiment ».

Le coureur slovène a, par ailleurs, indiqué les raisons qui l’ont poussé à choisir le Tour d’Espagne : « La Vuelta était mon premier Grand Tour, et j'étais troisième au classement général. J'ai de très bons souvenirs et je veux revivre ces souvenirs à l'avenir ». Tadej Pogacar a par ailleurs confirmé qu’il ne comptait pas se présenter sur le Tour d’Italie malgré les appels du pied lancé par le directeur de la course, Mauro Vegni, il y a quelques semaines de cela. Le champion s’est toutefois lancé dans un pronostic en voyant une victoire d’Almeida : « Il a déjà montré deux fois de suite qu'il peut être là pour le maillot rose ».

Un Tour des Flandres, mais sans grandes prétentions

La surprise est venue de l’annonce de son intérêt de participer au Tour des Flandres cette année. Tadej Pogacar a indiqué qu’il était « très excité » à l’idée de participer, pour la première fois au Tour des Flandres. Il s’agira toutefois davantage d’une course de reconnaissance des pavés en prévision du Tour de France qu’un véritable intérêt pour remporter la course belge : « C'est sûr que ça va nous aider pour le Tour de France, pour les pavés, pour avoir une idée des routes, et nous pourrons faire la reconnaissance après les Flandres pour le Tour ». Il a précisé que ce serait son coéquipier Matteo Trentin qui y mènera l'équipe.

Il a aussi précisé son intérêt pour les autres monuments après avoir remportés Il Lombardia et Liège-Bastogne-Liège : « Tout ce qui vient avec, il y a beaucoup d'expérience, je pense. J'ai vraiment hâte de faire les Flandres et cette année, je vise un quatrième monument, mais cela ne veut pas dire que je me concentre pour tous les gagner, mais à l'avenir, j'aimerais essayer les cinq. [Paris] Roubaix dans le futur, pas dans un futur proche, mais peut-être un jour ». Notez que la course Milan-San Remo sera bien au programme cette année aussi pour le coureur de UAE-Team Emirates.

© A.S.O