Pourquoi Thibaut Pinot est-il si apprécié ?

Publié le 22/04/2022 12:02

Thibaut Pinot (Groupama FDJ) a renoué avec le succès en remportant la 5ème étape du Tour des Alpes 2022 . Malgré des résultats en dents de scie, le Franc-Comtois reste l’un des coureurs les plus appréciés du peloton.

Les larmes de joie ont laissé place aux larmes de bonheur. Après sa douloureuse deuxième place hier, Thibaut Pinot a de nouveau levé les bras en s’imposant lors de la 5ème étape du Tour des Alpes. Il s’est imposé pour la première fois depuis 1007 jours et son succès lors du Tour de France 2019 au sommet du Tourmalet.

L'émotion de Thibaut Pinot suite à sa deuxième place | © Crédits : Capture d'écran la chaîne L’Équipe

“Ça m’aurait fait du bien avec les deux dernières années que j’ai passé… Je suis loin d’être à mon niveau, normalement personne ne me rattrape, c’est ça qui est frustrant. J’aimerais bien que ça puisse sourire un jour. Ça m’aurait fait du bien de gagner aujourd’hui et j’aurais pu tourner cette page de merde et de passer à autre chose”, avouait Thibaut Pinot les larmes aux yeux hier à l’arrivée de l’étape. Malgré cette deuxième place, beaucoup de fans ont témoigné leur soutien au coureur de la Groupama-FDJ, notamment sur les réseaux sociaux.

Mais le coureur de la Groupama FDJ n’a pas baissé les bras, il s'est de nouveau échappé ce vendredi pour effacer ce mauvais souvenir. Il s’est vite isolé à l’avant de la course avec David de la Cruz (Astana Qazaqstan Team) sous une météo pluvieuse. Dans la dernière ascension de la journée, le Stronach (3,1 km à 12%), le Franc-Comtois a légèrement été distancé avant de revenir et de distancer David de la Cruz à son tour. Plus à l’aise dans la descente, l’Espagnol revient mais il est battu dans la bosse d’arrivée au sprint par un Thibaut Pinot revanchard.

La joie de Thibaut Pinot lors de la victoire sur la 5ème étape. | © Gettysport

“Peut-être qu’hier ça m’a fait du bien de voir que j’étais capable de gagner des courses à nouveau. Aujourd’hui ça n’a pas été facile, j’ai fait toute l’étape avec un rayon cassé, mes vitesses ne passaient plus dans la dernière montée... C’est un soulagement de lever les bras. C’est un peu ma spécialité, je rebondis très vite et je me nourris tellement de mes échecs, qu’aujourd’hui j’étais vraiment transcendé. Il pleuvait, il faisait froid, il n’y a rien qui pouvait m’arriver sur une étape comme ça”, indiquait Thibaut Pinot après sa victoire.

Des succès mémorables…

Thibaut Pinot lors de sa victoire au Tourmalet au Tour de France 2019 | © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Thibaut Pinot, c’est avant tout un très beau palmarès. Malgré une disette de presque 3 ans sans victoire depuis juillet 2019, le Franc-Comtois a remporté des beaux succès au cours de sa carrière. Avec trois victoires sur le Tour de France (2012, 2015 et 2019), dont une à l'Alpe d’Huez et une autre au Tourmalet, il est vite rentré dans le cœur des Français. Lors du Tour de France 2014, il est également monté sur la troisième marche du podium, derrière Vincenzo Nibali et Jean-Christophe Péraud.

Il est également vainqueur d'une étape sur le Tour d’Italie (2017) ainsi que sur le Tour d’Espagne, où il en a remporté deux en 2018. Mais son plus beau succès, c’est sans doute sa victoire sur le Tour de Lombardie 2018. Parti seul dans la dernière ascension, il s’est offert une victoire en solitaire et a devancé Vincenzo Nibali et Dylan Teuns.

…Et des échecs cuisants

L'abandon de Thibaut Pinot lors de la 19ème étape du Tour de France 2019. | © Getty Images

Mais toutes ses victoires ne seraient pas aussi belles s’il n’avait pas connu toutes ces blessures et tous ses échecs. Hormis son podium en 2014, Thibaut Pinot n’est jamais parvenu à réaliser une bonne performance au classement général sur les routes du Tour de France. En 2013, 2015 et 2016, il craque dès les premiers pourcentages dans les Pyrénées et abandonne tout espoir de bien figurer au général.

À la veille de l’arrivée du Tour d’Italie 2018, alors qu’il occupe la troisième place du classement général, il est victime d’une défaillance et perd plus de 45 minutes. Sur le Tour de France 2019, alors qu’il semble être dans la forme de sa vie, il est victime d’une douleur à la cuisse. Il est contraint à l’abandon lors de la 19ème étape alors qu’il était en mesure de remporter le Tour de France. L’année suivante, il revient sur les routes du Tour avec beaucoup d’ambition. Mais ses espoirs de bien figurer au classement général s’envolent dès la première étape. Victime d’une chute, il souffre du dos et perdra pied dès la première étape de montagne dans les Pyrénées.

Pinot de retour à son meilleur niveau en 2022 ?

Thibaut Pinot lors de Tirreno-Adriatico 2022 | © Getty Images

Ce début d’année est assez encourageant pour Thibaut Pinot avec notamment une 8ème place au classement général de Tirreno-Adriatico. Mais ses chutes lors de la dernière étape du Circuit de la Sarthe l’ont pénalisé. Pas au mieux sur la Classic Grand Besançon Doubs ni sur les premières étapes du Tour des Alpes, le Franc-Comtois semble aller mieux. Malgré ce dénouement cruel lors de la quatrième étape jeudi, il a eu les ressources physiques et mentales nécessaires pour s'imposer le lendemain. Pour continuer sur sa lancée et engranger de la confiance, Thibaut Pinot sera au départ du Tour de Romandie et du Tour de Suisse, avant la grande messe de juillet sur les routes du Tour de France.

Qu'il revienne à son meilleur niveau ou non, Thibaut Pinot restera l'un des coureurs les plus appréciés du peloton. Par son émotion communicative, sa simplicité et son audace, il a conquis les fans de cyclisme. Pas épargné par la malchance, sa carrière a connu de nombreux bas comme ces deux dernières saisons mais aussi des hauts avec des victoires magistrales. Sous contrat avec la Groupama FDJ jusqu'en 2023, il lui reste au minimum deux saisons pour montrer l'étendu de son talent.

Par Benjamin Blériot