Qhubeka NextHash n’a finalement pas pu trouver de sponsor pour 2022

Publié le 23/12/2021 19:00

L’équipe sud-africaine Qhubeka NextHash était à la recherche de nouveaux sponsors pour la saison prochaine. La recherche a été vaine comme viennent de l’annoncer les dirigeants.

Qhubeka NextHash était la première équipe africaine du WorldTour. Créée en 1997, elle a obtenu le statut d’équipe WorldTeam en 2016. En 2020 déjà, l’équipe rencontrait de sérieux soucis de sponsors. En septembre dernier, Qhubeka NextHash avait des retards de paiements pour ses coureurs et le personnel. Les dirigeants ont alors tout tenté pour trouver de nouveaux sponsors. En vain, l’équipe vient d’annoncer que la recherche a été infructueuse et perdra donc bien sa licence WorldTour pour la prochaine saison.





Qhubeka NextHash ne trouve pas de nouveaux sponsors

La direction de Qhubeka NextHash vient d’annoncer une triste nouvelle à ses coureurs ainsi qu’au personnel qui l’entoure. La recherche de sponsors pour 2022 est terminée et elle s’est soldée de manière infructueuse. Alors que, début décembre, l’équipe s’était vu refuser une licence World Tour, Doug Rider, le directeur et coureur a tout tenté pour trouver des partenaires financiers de dernière minute et maintenir une fenêtre de négociation. Il vient de reconnaître que cela a été un échec.

Nos confrères du magazine « Cyclingnews » ont pu consulter un communiqué interne qui a été envoyé à toute l’équipe et qui confirme l’échec de la recherche de sponsors de dernière minute. Dans ce communiqué, que nos confrères ont pu consulter, Doug Rider indique : « Je suis très triste d'envoyer ce message. Nous avons tout essayé pour trouver des sponsors pour notre équipe pour la saison prochaine, jusqu'à ces derniers jours, mais rien ne s'est concrétisé à temps ».

Les directeurs de l’équipe s’étaient lancé dans un contre-la-montre

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. En effet, les dirigeants de Qhubeka NextHash ont fait leur maximum pour trouver des sponsors durant ces dernières semaines dans une véritable course contre le temps. Le communiqué précise ainsi : « Nous nous sommes engagés avec dix agences de marketing sportif à travers le monde et nous avons parlé à plus de cent entreprises. Je suis reconnaissant à ceux d'entre vous qui nous ont également soutenus en parlant à des sponsors potentiels. Il n'y a pas eu un jour, depuis que NTT a choisi de mettre fin à son soutien, où nous n'avons pas travaillé à assurer notre avenir à long terme ».

L’équipe Qhubeka NextHash était la première représentante WorldTour du continent africain. Un joli rêve qui s’est cependant heurté à la réalité du très haut niveau en cyclisme. Fin 2020 déjà, l’équipe avait failli déjà mettre la clé sous la porte mais avait trouvé le sponsor Ryder à la dernière minute lui donnant ainsi un certain répit. À la veille du Tour de France 2021, NextHash était présenté comme le nouveau sponsor titre de l'équipe et, alors que l'accord devait durer cinq ans, l'équipe a été confrontée à des problèmes financiers.

L’équipe en tant que telle ne devrait toutefois pas disparaitre. En effet, Doug Rider a indiqué que le groupe poursuivrait son aventure, mais avec une licence Continentale, avec l’espoir de mettre en place une équipe de haut niveau en 2023.