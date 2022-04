Remco Evenepoel remporte son premier monument sur Liège-Bastogne-Liège

Publié le 24/04/2022 17:38

Parti seul au sommet de la côte de la Redoute, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) s’est adjugé la 108ème édition de Liège-Bastogne-Liège ce dimanche.

L'émotion de Remco Evenepoel après sa victoire. | © Wout Beel

Remco Evenepoel a remporté son premier monument avec sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Pour sa toute première participation à la doyenne des classiques, le jeune belge s’est isolé à trente kilomètres de l’arrivée, au sommet de la côte de la Redoute. Le jeune belge s’impose avec 48 secondes d’avance sur le groupe des favoris et devance Quinten Hermans (Intermarché Wanty Gobert) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), pour un podium 100% belge.

Remco Evenepoel permet à la Quick-Step Alpha Vinyl de sauver sa saison des classiques avec une victoire époustouflante et signe le quatrième succès en World Tour de sa carrière, après la Classica San Sebastian 2019, une étape et le classement général du Tour de Pologne 2020.

La réaction de Remco Evenepoel

“C’est une victoire d’équipe. On a vécu une période très difficile. Je pense qu’aujourd’hui on montre qu’on reste toujours le Wolfpack. On continue de se battre, on y croit toujours. Mon premier Liège et je gagne, c’est incroyable. C’est un rêve qui devient réalité. Je suis très heureux et j’espère que mes coéquipiers et tous les coureurs pris dans la chute vont bien”, confiait Remco Evenepoel après sa victoire.

Alaphilippe transporté à l’hôpital après une lourde chute

Julian Alaphilippe au sol, tout en haut à droite de l’écran, aidé par Romain Bardet. | © twitter @LeGrupetto

La course a été marquée par une lourde chute dans le peloton à 60 kilomètres de l'arrivée. Survenue aux alentours de la 20ème position à pleine vitesse lors d’une descente, beaucoup de coureurs sont allés au sol comme Romain Bardet (Team DSM) mais aussi Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl). Le champion du monde, qui souffrirait du dos, a quitté la course et a été transporté à l'hôpital. Aux commentaires de la course sur France Télévisions, sa compagne Marion Rousse a affirmé qu’il serait conscient.

Le top 15 de Liège-Bastogne-Liège 2022

01 Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Team 6:12:38

02 Quinten Hermans Intermarché-Wanty-Gobert + 48"

03 Wout van Aert Jumbo-Visma + 48"

04 Daniel Martinez INEOS Grenadiers + 48"

05 Sergio Higuita BORA-hansgrohe + 48"

06 Dylan Teuns Bahrain Victorious + 48"

07 Alejandro Valverde Movistar Team + 48"

08 Neilson Powless EF Education-EasyPost + 48"

09 Marc Hirschi UAE Team Emirates + 48"

10 Michael Woods Israel-Premier Tech + 48"

11 Jack Haig Bahrain Victorious + 48"

12 Enric Mas Movistar Team + 48"

13 Jakob Fuglsang Israel-Premier Tech + 48"

14 Aleksandr Vlasov BORA-hansgrohe + 52"

15 Warren Barguil Team Arkéa-Samsic + 1:36"

Par Benjamin Blériot