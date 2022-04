Romain Bardet remporte le Tour des Alpes 2022

Publié le 22/04/2022 16:43

Romain Bardet (Team DSM) s’est adjugé le classement général du Tour des Alpes 2022. Lors de la dernière étape, il a fait craquer le leader Pello Bilbao (bahrain Victorious).

À trois semaines de prendre le départ du Giro, Romain Bardet a fait le plein de confiance en remportant le Tour des Alpes 2022. Il s’agit de la première victoire de l’Auvergnat sur une course à étapes depuis le Tour de l’Ain 2013 !

Un Bardet régulier

La joie de Romain Bardet et de Thymen Arensman au moment de passer la ligne. | © Team DSM

Dès la première étape, Romain Bardet a montré qu’il était en forme sur ce Tour des Alpes. Dans un groupe avec les favoris, il termine troisième de l’étape au sprint. Le lendemain, sur la deuxième étape, lors d’un nouveau sprint entre favoris, il a terminé deuxième derrière Pello Bilbao, et a pris la deuxième place du classement général. Après sa nouvelle troisième place lors de la 4ème étape, Bardet n’était plus qu’à deux secondes de Pello Bilbao au départ de la dernière étape.

Lors de cette 5ème et ultime étape, ce vendredi, Bardet est parvenu à distancer Pello Bilbao dans la dernière difficulté, le Stronach (3,1 km à 12%). Parfaitement emmené par son coéquipier Thymen Arensman, Bardet a renversé le classement général. Seulement suivi par Michael Storer (Groupama FDJ), les trois coureurs ont devancé le groupe Bilbao de 39 secondes.

Le réaction de Romain Bardet

Romain Bardet, vainqueur du Tour des Alpes 2022. | © Tour of the Alps

“Je suis vraiment fier de l’équipe. On peut la savourer celle-là, on est vraiment aller la chercher. J’ai eu vraiment super froid sur le vélo mais on est resté concentrer. Sans faire de bruit on a fait notre chemin toute la semaine, et on a confirmé les bonnes sensations. C’est top de pouvoir concrétiser comme ça. Je ne pensais pas être aussi bien. Le Tour des Alpes, c’est comme le Dauphiné avant le Tour, c’est un point de passage important.On va essayer de garder cette dynamique pour le Giro”, indiquait Romain Bardet après sa victoire.

Le Top 20 de ce Tour des Alpes 2022





01 Romain Bardet Team DSM 18:59:29

02 Michael Storer Groupama-FDJ + 14"

03 Thymen Arensman Team DSM + 16"

04 Pello Bilbao Bahrain Victorious + 37"

05 Attila Valter Groupama-FDJ + 49"

06 Felix Gall AG2R Citroën Team + 53"

07 Richie Porte INEOS Grenadiers + 01:00"

08 Santiago Buitrago Bahrain Victorious. + 01:57"

09 Hugh Carthy. EF Education-EasyPost + 02:08"

10 Pavel Sivakov INEOS Grenadiers. + 02:13"

11 Mikel Landa Bahrain Victorious + 02:17"

12 Hermann Pernsteiner Bahrain Victorious + 02:20"

13 Einer Rubio Movistar Team + 02:41"

14 Lenny Martinez Groupama-FDJ + 03:14"

15 Sean QuinnEF Education-EasyPost + 03:16"

16 Cian Uijtdebroeks. BORA-hansgrohe + 03:16"

17 Joe Dombrowski Astana Qazaqstan Team + 03:45"

18 Edward Dunbar INEOS Grenadiers + 04:58"

19 Thibaut Pinot Groupama-FDJ + 05:10"

20 Lennard Kämna BORA-hansgrohe + 06:15"





Par Benjamin Blériot