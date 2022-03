Strava : Wout Van Aert en repérage sur le Poggio pour Milan-SanRemo

Publié le 17/03/2022 09:55

Milan-SanRemo c'est ce samedi, et Wout Van Aert et Nathan Van Hooydonck sont séjà sur place et nous partagent leurs aventures sur Strava.

Le premier monument du cyclisme de 2022 est au programme de cette semaine. Ce samedi 19 mars, le peloton professionnel s'élancera pour Milan-SanRemo et Wout van Aert compte bien briller sur l’épreuve. Après la dernière étape de Paris-Nice, le coureur Jumbo-Visma a pris la route en direction du nord de l'Italie, tout comme son coéquipier Nathan Van Hooydonck. Les deux hommes, on prit le pouls du Poggio mardi et se sont entrainés mercredi sur le parcours Milan-Sanremo.

Sur Milan-SanRemo, les coureurs auront à parcourir pas moins de 293 kilomètres, avec le mythique Poggio comme toute dernière ascension à neuf kilomètres de l'arrivée. Une ascension de 3,7 kilomètres avec une pente moyenne de 3,7% et un maximum de 8%.

Mardi, Van Aert et Van Hooydonck ont roulé tranquillement en repérage sur les routes Italienne, et notamment le Poggio à moins de 20km/h de moyenne. A titre de comparaison : pendant la course, cette moyenne sera d'environ 38 km/h.

Mercredi, Wout Van Aert et Nathan Van Hooydonck ont pris la direction d’Andorra pour une sortie de plus rythmée de 103,43km à 30,8km/h de moyenne en passant par la Via Roma et la Cipressa de quoi déjà prendre possession des lieux.

Une autre reconnaissance, plus officielle, est prévue avec la team Jumbo-Visma qui devrait embarquer, Van Aert et Van Hooydonck, mais aussi Primoz Roglic, Christophe Laporte, Edoardo Affini, Mike Teunissen et Tosh Van der Sande.