Tadej Pogacar et Mauro Gianetti récompensés d'un titre prestigieux à Abu-Dhabi

Publié le 22/10/2021 18:40

Une récompense reçue en l'honneur de leur contribution au sport et à la croissance du cyclisme.

En reconnaissance de leurs succès, Tadej Pogacar et Mauro Gianetti ont reçu le Golden Visa des Emirats Arabes Unis en l'honneur de leur contribution au sport et à la croissance du cyclisme aux EAU. Il faut dire que Tadej Pogacar, du haut de ses 23 ans possède déjà un sacré palmarès du niveau des plus grands. Double vainqueur du Tour de France (2020, 2021), titré sur Liège-Bastogne-Liège, vainqueur du Tour de Lombardie; Depuis trois ans le jeune slovène compte 21 victoires en WorldTour, seul Primoz Roglic fait mieux avec 29 victoires. Sans oublier sa médaille de Bronze aux Jeux Olympiques.

© Bettini Photos

Tadej Pogacar et Mauro Gianetti ont donc reçu le visa de résidence de 10 ans au nom du Conseil des sports d’Abou-Dhabi lors d'une cérémonie célébrée par Naser Yousef Al Zaabi, directeur du bureau de la communication et Adel Saeed Al Yaqoubi, chef de la section de la communication

Depuis son lancement en 2019, le Golden Visa des Émirats arabes unis honore le travail de nombreuses personnes compétentes et talentueuses dans des domaines tels que le sport, la science, la culture et l’art. Ce système permet aux étrangers de vivre, de travailler et d'étudier aux Émirats arabes unis sans avoir besoin d'un sponsor national et avec la propriété à 100 % de leur entreprise sur le continent des Émirats arabes unis.

© PhotoFizza

La réaction de Tadej Pogacar et Mauro Gianetti

Tadej Pogacar : « Être reconnu de cette façon est un véritable honneur pour moi et j'en suis très reconnaissant. J'ai l'impression que nous faisons quelque chose de spécial pour le pays et quand je viens ici et que je vois des enfants commencer à faire du vélo, cela me rend très heureux. Si je peux aider à inspirer les gens à sortir et à faire du sport, c'est quelque chose dont je peux être fier. »

Mauro Gianetti, PDG et directeur de l'équipe : « Le succès que nous avons obtenu à la fois sur la scène internationale et ici aux Émirats arabes unis a été brillant, donc pour Tadej et moi, être honorés de cette manière est quelque chose de très touchant. Personnellement, je voudrais remercier le Conseil des sports d'Abu Dhabi pour son travail acharné et son soutien continu alors que nous avançons pour promouvoir l'importance du cyclisme et du sport dans le cadre d'un mode de vie sain ensemble. "