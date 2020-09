Publié le 06/09/2020 15:40

Découvrez tous les vélos du Tour de France 2020, chaque jour nous vous présentons en vidéo le vélo de notre favori de l'étape.

Pour cette 9ème étape, voici le Colnago V3Rs du UAE Team Emirates utilisé par notre favori du jour : Tadej Pogacar.

Caractéristiques :

-Cadre & fourche : Colnago V3Rs (disc or rim brakes depending on the stage)

-Groupe : Campagnolo Super Record EPS 12x2 (disc or rim brakes depending on the stage)

-Cassette : Campagnolo Super Record 12v 11-29

-Chaine : Campagnolo Super Record 12

-Roues : Campagnolo Bora One 45 or 60 (depending on the stage)

-Pneus : Vittoria Corsa tubless 25 mm

-Cintre-potence intégré : Deda Alanera

-Selle : Prologo ...

-Pédales : Look Blade Carbon

-Compteur GPS : Stages Dash M50

-Porte-bidons : Elite Custom Race Plus

-Ruban de cintre : Colnago

