14/02/2020

Le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) a remporté au sprint les deux premières étapes en ligne du Tour de Colombie. Il est l'homme le plus rapide de son tour national.

Cette semaine se déroule le Tour de Colombie, une course à étapes en classe 1 sur 6 jours. Une épreuve intéressante dès le mois de Février avec un panel complet. En effet, un contre-la-montre par équipes est au programme ainsi que des étapes pour sprinteurs, des étapes pour les baroudeurs et une arrivée au sommet le dernier jour.

1ère étape : contre-la-montre par équipes à Tunja 16,7km

L’exercice collectif du contre-la-montre par équipes était au programme le premier jour sur un tracé plat de 16,7 kilomètres. La formation EF Pro Cycling a dominé les débats puisqu’elle s’impose en 18’01’’ (55,6km/h de moyenne) et devance la Deceuninck – Quick Step de 45 secondes. C’est la Team Ineos d’Egan Bernal qui complète le podium, à 46 secondes des vainqueurs et donc seulement 1 seconde du Wolf Pack.

Juan Sebastian Molano double la mise | © Bettini Photo

2ème étape : Paipa – Duitama 152km

Ensuite la deuxième journée a souri aux sprinteurs et le scénario a été plus que classique avec une échappée matinale, un peloton qui les avale à 60 kilomètres de l’arrivée puis un tempo d’enfer dans les derniers kilomètres pour mettre sur orbite les hommes rapides. Le Luxembourgeois Bob Jungels (Deceuninck – Quick Step) a réalisé un gros travail mais cela n’aura pas suffi à Alvaro José Hodeg pour s’imposer. C’est le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) qui s’offre l’étape devant Hodeg, et l’Israelien Itamar Einhorn (Israel Start Up Nation) complète le podium.

3ème étape : Paipa – Sogamoso 177,7km

La troisième étape au profil vallonné entre Paipa et Sogamoso a vu 4 coureurs ouvrir la route, Baron, Henao, Pellaud et Sevilla. Deux ascensions étaient au programme pour le classement de la montagne et le Suisse Simon Pellaud récupère le maillot de meilleur grimpeur. A moins de 20 kilomètres de l’arrivée le peloton reprend les fuyards et on se dirige droit vers une arrivée massive. Comme la veille, le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) est le plus rapide et l’emporte. Il devance ses compatriotes Edwin Avila (Israel Start Up Nation) et Alvaro Jose Hodeg (Deceuninck Quick Step).

La satisfaction après l'arrivée | © Bettini Photo

La prochaine étape longue de 169 kilomètres pourrait voir le classement général bougé avec une bosse classée en 3ème catégorie dans le final. A noter que l’épreuve se déroule en altitude entre 2500m et 3000m, ce qui n’est pas anodin. Cela peut expliquer qu’on voit les Colombiens à l’aise et aux avant-postes.

Classement 1ère étape :

EF Pro Cycling les 16,7km en 18’01’’ Deceuninck – Quick Step en 45’’ Ineos à 46’’ Rally Cycling à 59’’ UAE Emirates à 1’00’’ EPM – Scott à 1’00’’ Movistar à 1’02’’ Israel Start Up Nation à 1’21’’ Team Medellin à 1’22’’ Uno X à 1’32’’

Classement 2ème étape :

Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) en 3h12’09’’ Alvaro José Hodeg (Deceuninck Quick Step) mt Itamar Einhorn (Israel Start Up Nation) mt Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli Sidermec) mt Edwin Avila (Israel Start Up Nation) mt Bryan Gomez (Supergiros) mt Colin Joyce (Rally) mt Marco Benfatto (Bardiani CSF Faizane) mt Julian David Molano (Colombie) mt Felix Alejandro Baron (Illuminate) mt

Classement 3ème étape :

Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) en 3h57’00’’ Edwin Avila (Israel Start Up Nation) mt Alvaro Jose Hodeg (Deceuninck Quick Step) mt Julian David Molano (Colombie) mt Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli Sidermec) mt Umberto Marengo (Vini Zabu KTM) mt Bert Van Lerberghe (Deceuninck Quick Step) mt Travis Mccabe (Israel Start Up Nation) mt Richard Carapaz (Ineos) mt Idar Andersen (Uno X) mt

Classement général provisoire :

Jonathan Klever Caicedo (EF Pro Cycling) en 7h27’10’’ Sergio Higuita (EF Pro Cycling) mt Daniel Felipe Martinez (EF Pro Cycling) mt Tejay Van Garderen (EF Pro Cycling) mt Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) à 40’’

Par Maëlle Grossetête