Tour de Lombardie 2021 avec Evenepoel, Alaphilippe, Pogacar et Roglic. La liste des engagés + parcours

Publié le 06/10/2021 05:30

L’édition 2021 du Tour de Lombardie s’annonce particulièrement ouverte. Cette course pour grimpeurs est le dernier monument de la saison. Voici la liste des coureurs engagés et les favoris.

C’est ce samedi 9 octobre qu’aura lieu la 115ème édition du grand classique Tour de Lombardie (Il Lombardia). Il s’agit du dernier monument sur cinq du calendrier professionnel. De retour à l’automne, l’édition 2021 verra quelques un des plus grands noms du peloton s’affronter sur les côtes italiennes de Lombardie. Le parcours est, avec ses 239 Km entre Côme et Bergame, 8 Km plus long cette année. Le profil de côte particulièrement difficiles réserve cette course avant tout aux grimpeurs et aux puncheurs. Les sprinters et punchers, quant à eux, préfèreront la classique Paris-Tours qui aura lieu le lendemain de la grande classique italienne. Voici le parcours, les principaux favoris et la liste complète des coureurs engagés.

Tour de Lombardie 2021 : taillé pour les grimpeurs

Le départ sera donné à Côme et, sur 239 Km, les coureurs vont s’attaquer à une succession de montées et descentes sans presque aucune section plate dans un magnifique décor de lacs et de montagnes. Avec un dénivelé total de plus de 4.400 mètres, les coureurs vont s’attaquer à des montées comme la Roncola (Valico di Valpiana, offrant des pentes allant jusqu'à 17%).

Ils passeront aussi par la longue descente classique avec 19 virages en épingle à cheveux qui mène à Selvino avant de s’attaquer au passage emblématique à travers la Città Alta avant l'arrivée à Bergame. Les derniers Km de la course traverseront la ville de Bergame et verront les cyclistes passer par une zone pavée puis par un virage très serré avec un court goulet d’étranglement à 1.800 mètres de l’arrivée. La dernière ligne droite et 800 mètres pourrait être décisive en cas de victoire au sprint.

Le parcours du Tour de Lombardie

Le profil du Tour de Lombardie





Les favoris de l’édition 2021 de Il Lombardia

Malgré l’absence du champion en titre et premier Danois à remporter la course, Jokab Fuglsang, l’édition 2021 s’annonce particulièrement ouverte. Vincenzo Nibali, le récent vainqueur du Tour de Sicile tentera de décrocher une troisième victoire dans cette grande classique. Le vainqueur de l’édition 2019, Bauke Mollema, tentera de faire le doublé. L’équipe Deceuninck - Quick-Step vient en force notamment avec le double champion du monde Julian Alaphilippe, rejoint par les jeunes stars Remco Evenepoel et João Almeida. Julian Alaphilippe a donc ses chances d’inscrire son nom au palmarès de la classique italienne. Il faut remonter à 2018 pour voir un français remporter la course avec Thibaut Pinot

Parmi les autres favoris de cette édition 2021, il faudra être attentif aux slovènes Primoz Roglic mais aussi Tadej Pogacar. Il faudra aussi surveiller de près certains coureurs comme Mikel Landa, Jack Haig, Mark Padun, Benoît Cosnefroy, Neilson Powless, Rigoberto Uran, Sergio Higuita, Thibaut Pinot, Adam Yates, Michael Woods ou bien encore Simon Yates… à moins qu’une surprise n’apparaisse.

La liste complète des coureurs et équipes engagées

Voici la liste complète des équipes et des coureurs engagés pour l’édition 2021 du Tour de Lombardie.

Astana-Premier Tech

Aleksandr Vlasov (Rus)

Alexey Lutsenko (Kaz)

Luis León Sánchez (Esp)

Samuele Battistella (Ita)

Fabio Felline (Ita)

Matteo Sobrero (Ita)

Rodrigo Contreras (Col)

AG2R-Citroën Team

Benoît Cosnefroy (Fra)

Jaako Hänninen (Fin)

Clément Champoussin (Fra)

Ben O'Connot (Aus)

Mikaël Cherel (Fra)

Clément Berthet (Fra)

Aurélien Paret-Peintre (Fra)

Androni Giocattoli - Sidermec

Simon Pellaud (Sui)

Alessandro Bisolti (Ita)

Jefferson Cepeda (Ecu)

Luca Chirico (Ita)

Simone Ravanelli (Ita)

Daniel Muñoz (Col)

Eduardo Sepúlveda (Arg)

Bahrain Victorious

Mikel Landa (Esp)

Stevie Williams (GBr)

Mark Padun (Ukr)

Jack Haig (Aus)

Santiago Buitrago (Col)

Dylan Teuns (Bel)

Gino Mäder (Sui)

Bardiani-CSF-Faizanè

Giovanni Carboni (Ita)

Filippo Zana (Ita)

Luca Covili (Ita)

Davide Gabburo (Ita)

Samuele Zoccarato (Ita)

Andrea Garosio (Ita)

Alessandro Monaco (Ita)

Bora-Hansgrohe

Emanuel Buchmann (Ger)

Felix Großschartner (Aut)

Fabio Fabbro (Ita)

Giovanni Aleotti (Ita)

Ide Schelling (Ned)

Patrick Konrad (Aut)

Max Schachmann (Ger)

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Rein Taaramäe (Est)

Odd Christian Eiking (Nor)

Jan Bakelants (Bel)

Lorenzo Rota (Ita)

Louis Meintjes (RSA)

Jan Hirt (Cze)

Simone Petilli (Ita)

Alpecin-Fenix

Ben Tulett (GBr)

Kriatian Sbragli (Ita)

Floris De Tier (Bel)

Louis Vervaeke (Bel)

Xandro Meurisse (Bel)

Jimmy Janssens (Bel)

Petr Vako? (Cze)

Cofidis, Solutions Crédits

Guillaume Martin (Fra)

Victor Lafay (Fra)

Anthony Perez (Fra)

Simon Geschke (Ger)

Natnael Berhane (Eri)

Rubén Fernández (Esp)

Rémy Rochas (Fra)

Deceuninck - Quick-Step

Julian Alaphilippe (Fra)

Remco Evenepoel (Bel)

João Almeida (Por)

Mattia Cattaneo (Ita)

Andrea Bagioli (Ita)

Mauri Vansevenant (Bel)

Dries Devenyns (Bel)

EF Education-Nippo

Neilson Powless (USA)

Rigoberto Uran (Col)

Sergio Higuita (Col)

Ruben Guerreiro (Por)

James Whelan (Aus)

Diego Camargo (Col)

Will Barta (USA)

EOLO-Kometa

Lorenzo Fortunato (Ita)

Erik Fetter (Hun)

Luca Wackermann (Ita)

Mark Christian (GBr)

Davide Bais (Ita)

Edward Ravasi (Ita)

Francesco Gavazzi (Ita)

Groupama-FDJ

Thibaut Pinot (Fra)

Attila Valter (Hun)

David Gaudu (Fra)

Anthony Roux (Fra)

Bruno Armirail (Fra)

Matthieu Ladagnous (Fra)

Sébastien Reichenbach (Sui)

Israel Start-Up Nation

Michael Woods (Can)

Dan Martin (Irl)

Chris Froome (GBr)

Ben Hermans (Bel)

Krists Neilands (Lat)

Alessandro De Marchi (Ita)

Omer Goldstein (Isr)

Lotto-Soudal

Tim Wellens (Bel)

Matt Holmes (GBr)

Andreas Kron (Den)

Harm Vanhoucke (Bel)

Maxim Van Gils (Bel)

Steff Cras (Bel)

Tomasz Marczy?ski (Pol)

Team BikeExchange

Simon Yates (GBr)

Damien Howson (Aus)

Esteban Chaves (Col)

Nick Schultz (Aus)

Tanel Kangert (Est)

Andrey Zeits (Kaz)

Mikel Nieve (Esp)

Movistar Team

Gonzalo Serrano (Esp)

Antonio Pedrero (Esp)

Einer Rubio (Col)

Gregor Mühlberger (Aut)

Héctor Carretero (Esp)

José Joaquín Rojas (Esp)

Abner González (PRi)

Vini Zabù

Dan Pearson (GBr)

Edoardo Zardini (Ita)

Jaob Schneiter (Sui)

Kamil Gradek (Pol)

Marco Frapporti (Ita)

Davide Orrico (Ita)

Riccardo Stacchiotti (Ita)

Team Qhubeka-NextHash

Domenico Pozzovivo (Ita)

Victor Campenaerts (Bel)

Simon Clarke (Aus)

Mauro Schmid (Sui)

Dylan Sunderland (Aus)

Sean Bennett (USA)

Andreas Stokbro (Den)

Ineos Grenadiers

Adam Yates (GBr)

Tao Geoghegan-Hart (GBr)

Eddie Dunbar (Irl)

Jonathan Castroviejo (Esp)

Pavel Sivakov (Rus)

Gianni Moscon (Ita)

Sebastián Henao (Col)

Team Jumbo-Visma

Primoz Roglic (Slo)

Jonas Vingegaard (Den)

Steven Kruijswijk (Ned)

George Bennett (NZl)

Sam Oomen (Ned)

Koen Bouwman (Ned)

Lennard Hofstede (Ned)

Team DSM

Romain Bardet (Fra)

Andreas Leknessund (Nor)

Jai Hindley (Aus)

Chris Hamilton (Aus)

Thymen Arensman (Ned)

Tiesj Benoot (Bel)

Mark Donovan (GBr)

Trek-Segafredo

Vincenzo Nibali (Ita)

Bauke Mollema (Ned)

Amanuel Ghebreigzabhier (Eri)

Gianluca Brambilla (Ita)

Niklas Eg (Den)

Toms Skuji?š (Lat)

Juan Pedro López (Esp)

UAE Team Emirates

Tadej Pogacar (Slo)

Marc Hirschi (Sui)

Juan Ayuso (Esp)

Davide Formolo (Ita)

Brandon McNulty (USA)

Diego Ulissi (Ita)

Rafa Majka (Pol)

Team Arkéa-Samsic

Nairo Quintana (Col)

Warren Barguil (Fra)

Anthony Delaplace (Fra)

Romain Hardy (Fra)

?ukasz Owsian (Pol)

Miguel Eduardo Flórez (Col)

Élie Gesbert (Fra)