Tour Poitou-Charentes : le retour de Thibaut Pinot ?

Publié le 22/08/2021 14:00

Les Français sont favoris sur cette 35ème édition du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, Thibaut Pinot, Franck Bonnamour, Aurélien Paret Peintre, Tony Gallopin sont autant de prétendants à la victoire !

La 35ème édition du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine aura lieu du 24 au 27 août

Du pied du Donjon de Pons au quartier des Couronneries à Poitiers en passant par Parthenay, Ruffec, Moncontour, Monts sur Guesnes, Loudun et Villefagnan, le Tour du Poitou-Charentes 2021 va parcourir 690 km. 20 équipes dont 4 World Tour seront présentes. Un très joli plateau donc pour cette épreuve de 5 étapes de l’Europe Tour UCI. Le programme ne change pas, avec quatre étapes en ligne et un contre-la-montre individuel, le troisième jour, sont au programme. Le vainqueur succédera à Arnaud Démare tenant du titre en 2018 et 2020.

Les Français seront en force sur ce 35e Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine et tenterons d’animer et de briller sur cette épreuve qui fait partie du Europe Tour au classement UCI. Au premier rang des prétendants au titre figure Thibaut Pinot de la Goupama-FDJ revenu de sa blessure au dos, il s’est adjugé la 20ème place du Tour du Limousin cette semaine, ce sera sa deuxième participation après l’édition 2010.

Tour Poitou Charentes 2020

Tony Gallopin (AG2R Citroën Team), deuxième du classement général en 2019 derrière Christophe Laporte, son coéquipier Aurélien Paret-Peintre, 15e du dernier Tour de France et troisième Français du Tour de France 2021 derrière Guillaume Martin (8e) et David Gaudu (11e), ou encore Pierre Latour (TotalEnergies), quatrième du dernier championnat de France du contre-la-montre, qui effectuera son retour sur ce Tour du Poitou Charentes après sa dernière apparition en 2015 (13e). Franck Bonnamour qui a conclu le Tour du Limousin dans la même seconde que le lauréat final, Warren Barguil (Arkéa-Samsic) est lui aussi un des grands favoris de cette année. Sarreau et Hofstetter viseront les victoires d’étape.

Le programme du Tour Poitou-Charentes 2021 :



24/08 - Et. 1 : Pons - Parthenay (197,3 km)

25/08 - Et. 2 : Parthenay - Ruffec (191,6 km)

26/08 - Et. 3 : Moncontour - Loudun (109,6 km)

26/08 - Et. 4 : Contre-la-montre Monts-sur-Guesnes - Loudun (23,5 km)

27/08 - Et. 5 : Villefagnan - Poitiers (164, 6 km)

LES EQUIPES



- World Tour : Groupama FDJ (Fra.), AG2R-Citroen (Fra.), Cofidis (Fra.), Israël Start Up Nation (Isr.).

- Continentales pro. : B&B Hotels (Fra.), Total Direct Energie (Fra.), Arkea Samsic (Fra.), Delko (Fra.), Androni Giocatolli- Sidermec (Ita.), Bardiani CSF Faizane (Ita.), Bingoal WB (Bel.), Caja Rujal - Seguros RGA (Esp.), Eolo Kometa (Ita.), Kern Pharma (Esp.), Euskatel - Euskadi (Esp.), Gazprom - Rusvelo (Rus.), Rally Cycling (US), Uno-X Pro (Nor.).

- Continentales : Saint Michel Auber 93 (Fra.), Natura4ever - Roubaix - Lille Métropole (Fra.).

Les étapes du Tour Poitou Charentes 2021